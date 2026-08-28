O şehirde ölümcül saldırı gerçekleştiren pitbull firarda!

İzmir’de işitme engelli Ayşe Ortan, köpeği Jelibon ile eve dönerken tasmasız ve ağızlıksız bırakılan pitbullun saldırısına uğradı. Saldırıda sağ işaret parmağını kaybeden Ortan, köpeğin hâlâ bulunamaması nedeniyle sokağa çıkmaya korktuğunu belirterek, hayvanın sahibi tarafından saklandığını öne sürdü.

PARMAĞINI KOPARTTI

Başıboş bırakılan Pitbull cinsi köpek İzmir'de neredeyse bir kadının ölümüne neden oluyordu. Karşıyaka Şemikler'de 19 Ağustos günü öğle saatlerinde fırından ekmek aldıktan sonra kızı Habibe Vardar'a ait teriyer cinsi köpeği ile eve dönen 5 çocuk annesi Ayşe Ortan, apartmanlarının yakınındaki markete yaklaştığı sırada bir pitbullun saldırısına uğradı. Önce 'Jelibon' isimli köpeği ısıran gözü dönmüş pitbull, ardından üzerine atladığı talihsiz kadının sağ işaret parmağını koparttı.

'SAKLANMIŞ OLABİLİR'

Çevredekiler tarafından kurtarılan Ortan, hemen hastaneye kaldırıldı ancak kopan uzvu parçalandığı için yerine dikilemedi. Ortan ve kızı, hayvanın sahibinden şikayetçi olurken marketin önünde tasmasız ve ağızlıksız bırakılan pitbullun Sibel G'ye ait olduğu anlaşıldı. Sibel G. köpeğin olaydan sonra kaçtığını iddia ederken, ölümden dönen talihsiz kadın, gözetim altında olması gereken pitbullun sahibi tarafından saklandığı yönünde güçlü şüpheleri olduğunu söyledi.