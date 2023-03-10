O şehirde feribot seferleri iptal edildi
Muğla'nın Bodrum ile Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek feribot seferleri fırtına nedeniyle yapılamayacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, " Yarın gerçekleştirilecek Bodrum-Datça ile Datça-Bodrum feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.
Açıklamada, "12 Mart'ta ise Bodrum-Datça feribot seferi gerçekleştirilecektir" ifadesine yer verildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü de bugün akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.
Açıklamada, Kuzey Ege'de rüzgârın akşam saatlerinden sonra güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Güney Ege'de ise rüzgârın yarın sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. (İLKHA)