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Yerel O şehirde arıların saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti!
Yerel

O şehirde arıların saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2023-07-11 13:41:00 -
O şehirde arıların saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde arıların saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde arıların saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Selahaddin Eyyübi Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet A, arıların saldırısına uğradı.

Akrabaları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden şahsın arılara karşı alerjisinin olduğu ve daha önce arı sokmasından dolayı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. (İLKHA)
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