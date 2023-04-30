O isimden skandal sözler: Ruslar Kırım'dan kaçmaya başladı, bu defa alternatif yollar arıyorlar! Planı deşifre oldu

Ruslar Kırım'dan kaçmaya başladı: Tahliye planı deşifre oldu!

qha haberine göre: Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, işgalcilerin yarımadadan insanları ve teçhizatı tahliye etmek için vapur seferleri başlatmaya hazırlandığını duyurdu.

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, Kırım’ın işgalci yönetiminin, bölgedeki insanları ve teçhizatı tahliye etmek için yarımadadan vapur seferleri düzenlemeyi planladığını bildirdi.

Ukrayna televizyonunda açıklamalarda bulunan KTMM Başkanı Refat Çubarov, “Dün bazı sosyal medya hesaplarında işgalci ülke hükumetinin belgesi paylaşıldı. Birkaç gün önce, 27 Nisan’da onlar vapur seferleri organize edilmesi için yaklaşık 27 milyon doların sağlanmasına dair özel karar kabul etti.” ifadelerini kullandı.

Bu kararın işgalcilerin, Kırım’dan geri çekilme için alternatif yollar aradığına işaret ettiğine kaydeden Çubarov, “Belgede, bu paranın insan ve teçhizatı taşıyacak vapur seferleri organize etmek için harcanacağı belirtiliyor.” dedi.

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RUS DEVLET ŞİRKETLERİNİN YÖNETİMİNE TEHLİYE EMRİ

Daha önce, Rus işgalindeki Kırım'da işgalciler tarafından yasa dışı bir şekilde kurulan Rus devlet şirketlerinin yönetimine, yarımadadan tahliyeye hazırlanma talimatının verildiği bildirilmişti.



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