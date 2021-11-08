O isim kumarhanede yakalandı
Benfica B takımına gönderilen Galatasaray'ın eski futbolcusu Gedson Fernandes, kumarhanede sabahlarken yakalandı.
Portekiz basını, eski Galatasaraylı oyuncu Gedson Fernandes'in kumarhanede alkol alırken Benfica yöneticileri tarafından yakalandığını ve kadro dışı kaldığını yazdı. B takıma gönderilen Fernandes'in yerine ise yine Benfica B takımından Paulo Bernardo yazıldı. Galatasaray'ın tekrar transfer etmek için uğraşmasına karşın Benfica'nın genç oyuncuyu bırakmaması üzerine transfer olmamıştı. Ocak ayında yeniden transfer teklifi sunulması beklenilen genç oyuncu bu sezon 45 dakika forma giyebildi.