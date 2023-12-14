  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O Arap ülkesinde ilk içki fabrikası açılıyor!
Dünya

O Arap ülkesinde ilk içki fabrikası açılıyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-14 11:01:00 -
O Arap ülkesinde ilk içki fabrikası açılıyor!

Abu Dabi'de alkollü içki üretimine izin veren yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Abu Dabi'de alkollü içki üretimine izin veren yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de alkol fermantasyonuna izin veren yeni yasal düzenlemeler sonrasında bölgede içki üretimi yapabilen ilk restoran ve birahane açılıyor.

Abu Dabi'de bu ay açılacak bir bira fabrikası, bölgede yasal olarak alkol üreten ilk şirket olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri, "Craft by Side Hustle" adlı restorana kendi tesislerinde mayaladıkları birayı satması için lisans verdi.

BAE'deki içki dükkanlarından Side Hustle'ın ithal bira ve alkollü içeceklerini zaten satıştaydı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Mepa News

Dominika devleti kararı aldı: jeotermal enerji santrali konusunda BAE'de adım! Ormat ile resmen anlaştı!
Dominika devleti kararı aldı: jeotermal enerji santrali konusunda BAE'de adım! Ormat ile resmen anlaştı!

Dünya

Dominika devleti kararı aldı: jeotermal enerji santrali konusunda BAE'de adım! Ormat ile resmen anlaştı!

Yemen'deki Husiler'den Suudi Arabistan ve BAE’ye tehdit: Petrol kuyularınızı vururuz!
Yemen'deki Husiler'den Suudi Arabistan ve BAE’ye tehdit: Petrol kuyularınızı vururuz!

Gündem

Yemen'deki Husiler'den Suudi Arabistan ve BAE’ye tehdit: Petrol kuyularınızı vururuz!

BAE bu kez resmen çıldırdı! 2 bin ton satın almak için Türkiye'nin kapısını çaldılar
BAE bu kez resmen çıldırdı! 2 bin ton satın almak için Türkiye'nin kapısını çaldılar

Ekonomi

BAE bu kez resmen çıldırdı! 2 bin ton satın almak için Türkiye'nin kapısını çaldılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23