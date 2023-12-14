O Arap ülkesinde ilk içki fabrikası açılıyor!
Abu Dabi'de alkollü içki üretimine izin veren yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.
Abu Dabi'de alkollü içki üretimine izin veren yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de alkol fermantasyonuna izin veren yeni yasal düzenlemeler sonrasında bölgede içki üretimi yapabilen ilk restoran ve birahane açılıyor.
Abu Dabi'de bu ay açılacak bir bira fabrikası, bölgede yasal olarak alkol üreten ilk şirket olacak.
Birleşik Arap Emirlikleri, "Craft by Side Hustle" adlı restorana kendi tesislerinde mayaladıkları birayı satması için lisans verdi.
BAE'deki içki dükkanlarından Side Hustle'ın ithal bira ve alkollü içeceklerini zaten satıştaydı.
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Kaynak: Mepa News
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