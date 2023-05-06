O Arap ülkesi ilk kumarhanesini açıyor!

Mali gelirlerinin yalnızca petrole dayanmasını istemeyen aç gözlü Körfez ülkeleri kumarhane gibi haram ve toplumu yok eden kazançlar getirecek alanlara fütursuzca yatırım yapmaya yönelmiş durumda.

Bu kapsamda Batı uşağı sekülerizm sevdalısı Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ülkedeki ilk kumarhanenin açılışını yapması bekleniyor.

Las Vegas merkezli otel ve kumarhane işletmesi Wynn Resorts, BAE'nin Ras el Hayme'de geniş bir ada üzerinde büyük bir otel ve kumarhane tesisi inşa edeceğini duyurdu.

2027 yılında açılışı yapılacak "Wynn El Mercan Adası" isimli büyük tesisin, 4 adacıktan oluşan El Mercan Adaları'ndaki manzaradan esinlenerek inşa edileceği ifade ediliyor.

3,9 milyar dolar değerindeki kumarhane ve otel adası projesiyle BAE, küresel turizm merkezi olarak öne çıkma hedefini ilerletmek istiyor.

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BAE'de şu an resmi olarak kumar oynatmanın yasak olduğu bilinse de konu hakkında bilgi sahibi kumarhane işletmecileri yasağın tersine çevrilebileceği görüşünde.

Kaynak: Mepa News