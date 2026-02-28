  • İSTANBUL
NY Times dünyaya duyurdu: İsrail’in ardından ABD de İran’ı vurdu

İsrail'in "önleyici saldırı" açıklamasının ardından ABD ordusunun da İran hedeflerine yönelik saldırısının resmen başladığı belirtildi.

Orta Doğu'da tansiyonun zirve yaptığı dakikalarda, New York Times (NY Times) gazetesi tüm dengeleri altüst edecek kritik iddiayı paylaştı. İsrail'in "önleyici saldırı" açıklamasının ardından ABD ordusunun da İran hedeflerine yönelik saldırısı resmen başladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın İran'a karşı operasyon başlattıklarını duyurup ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmesiyle eş zamanlı olarak, ABD'nin de sürece dahil olması bölgedeki çatışmanın boyutunu küresel bir krize taşıdı. Tahran'da peş peşe patlama sesleri yükselirken, New York Times'ın geçtiği bu sıcak bilgi, Washington ve Tel Aviv hattında İran’a karşı koordineli bir harekatın düğmesine basıldığını ortaya koydu.

