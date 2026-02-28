  • İSTANBUL
İran’a bu sabah saldırı başlatan Netanyahu’dan flaş karar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran’a bu sabah saldırı başlatan Netanyahu’dan flaş karar

İsrail ve ABD’nin Tahran’ın kalbine yönelik gerçekleştirdiği dev operasyonun ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yer altı sığınaklarına indiği bildirildi.

#1
Foto - İran’a bu sabah saldırı başlatan Netanyahu’dan flaş karar

Yaklaşık 30 stratejik hedefin vurulduğu ve İran’ın zirve isimlerine yönelik suikast iddialarının havada uçuştuğu dakikalarda, Netanyahu’nun en üst düzey güvenlik kurmaylarıyla gizli bir sığınakta durum değerlendirme toplantısı yaptığı açıklandı.

#2
Foto - İran’a bu sabah saldırı başlatan Netanyahu’dan flaş karar

İsrail basınında çıkan haberlere göre, haftalar öncesinden takvimi belirlenen bu saldırıların tetikleyeceği olası İran misillemesine karşı Tel Aviv yönetimi en üst düzey alarm seviyesine geçti.

#3
Foto - İran’a bu sabah saldırı başlatan Netanyahu’dan flaş karar

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın konutunun vurulması ve Dini Lider Hamaney’in güvenli bölgeye kaçırılması sonrası, Netanyahu’nun sığınaktaki kurmay heyetiyle operasyonun ikinci aşamasını masaya yatırdığı belirtiliyor.

#4
Foto - İran’a bu sabah saldırı başlatan Netanyahu’dan flaş karar

İsrailli yetkili, aylar süren hazırlığın meyvesi olarak sunulan bu saldırıların ardından, İsrail genelinde ilan edilen olağanüstü halin sığınaktaki toplantıdan çıkan kararlarla daha da genişletilebileceğini vurguladı.

#5
Foto - İran’a bu sabah saldırı başlatan Netanyahu’dan flaş karar

Osman Genç

Bu katil sürüsünü durduracak yok mu? Bu adamlardan nasıl intikam alacağız? Vicdanımız ağlıyor.Her yerde müslüman kanı döküyorlar.
