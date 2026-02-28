İran’a bu sabah saldırı başlatan Netanyahu’dan flaş karar
İsrail ve ABD’nin Tahran’ın kalbine yönelik gerçekleştirdiği dev operasyonun ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yer altı sığınaklarına indiği bildirildi.
İsrail ve ABD’nin Tahran’ın kalbine yönelik gerçekleştirdiği dev operasyonun ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yer altı sığınaklarına indiği bildirildi.
Yaklaşık 30 stratejik hedefin vurulduğu ve İran’ın zirve isimlerine yönelik suikast iddialarının havada uçuştuğu dakikalarda, Netanyahu’nun en üst düzey güvenlik kurmaylarıyla gizli bir sığınakta durum değerlendirme toplantısı yaptığı açıklandı.
İsrail basınında çıkan haberlere göre, haftalar öncesinden takvimi belirlenen bu saldırıların tetikleyeceği olası İran misillemesine karşı Tel Aviv yönetimi en üst düzey alarm seviyesine geçti.
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın konutunun vurulması ve Dini Lider Hamaney’in güvenli bölgeye kaçırılması sonrası, Netanyahu’nun sığınaktaki kurmay heyetiyle operasyonun ikinci aşamasını masaya yatırdığı belirtiliyor.
İsrailli yetkili, aylar süren hazırlığın meyvesi olarak sunulan bu saldırıların ardından, İsrail genelinde ilan edilen olağanüstü halin sığınaktaki toplantıdan çıkan kararlarla daha da genişletilebileceğini vurguladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23