SON DAKİKA
Dünya
29
Yeniakit Publisher
ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

ABD'nin günlerdir İran'dan uzak durun açıklamalarından sonra sabah saatlerinde hava saldırıları resmen başladı.

#1
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

İSRAİL İRAN'A SALDIRDI! Al Arabiya'nın geçtiği son dakika bilgisine göre Tahran'da şiddetli bir patlama kaydedildi. Olayın ayrıntıları henüz netleşmemişken, İsrail kanadından gelen açıklamada saldırının amacının devlet güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak olduğu vurgulandı.

#2
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: ÖNLEYİCİ SALDIRIYI BAŞLATTIK İsrail Savunma Bakanı Katz, İran hedeflerine karşı önleyici bir askeri müdahale başlattıklarını kamuoyuna ilan etti.

#3
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

NEW YORK TİMES: ABD'NİN SALDIRISI DA BAŞLADI New York Times, ABD'nin İran'a saldırılarının başladığını duyurdu.

#4
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

İRAN VE İSRAİL'İ DESTEKLEYEN ÜLKELER ORTAYA ÇIKTI! Uluslararası arenada, birçok ülke bu çatışmalara karşı çeşitli diplomatik ve askeri tepkiler veriyor. Ancak, bu tepkiler genellikle çatışmaların çözümüne yönelik somut adımlar içermiyor ve bölgedeki gerilimi daha da artırıyor. İran ve İsrail arasındaki bu şiddetli savaşın ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, bölgedeki halkın barış ve güvenlik talepleri giderek artıyor. İŞTE İRAN VE İSRAİL'İ DESTEKLEYEN ÜLKELER!

#5
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

TÜRKİYE | İRAN

#6
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

ABD | İSRAİL

#7
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

IRAK | İRAN Başkan: Abdul Latif Rashid

#8
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

UMMAN | İRAN

#9
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

YUNAİSTAN | İSRAİL Başkan: Miçotakis

#10
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

KANADA | İSRAİL

#11
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

FRANSA | İSRAİL

#12
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

HİNDİSTAN | İsrail Başkan: Modi

#13
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | İRAN Lider: Muhammed Zayid

#14
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

SUUDİ ARABİSTAN | İRAN Lider: Prens Muhammed Selman

#15
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

İSPANYA | TARAFSIZ (İsrail'e karşı tepkileri var)

#16
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

UKRAYNA | İSRAİL

#17
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

ERMENİSTAN | İRAN

#18
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

KUZEY KORE | İRAN Lider: Kim Jong Un

#19
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

FİLİSTİN | İRAN Başkan: Mahmud Abbas

#20
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

İNGİLTERE | İSRAİL Başkan: Keir Starmer

#21
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

BRUNE | İRAN Başkan: Hassanal Bokiah

#22
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

VENEZUELA | İRAN

#23
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

KATAR | İRAN Lider: Al-i Sani

#24
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

BURKİNA FASO | İRAN Başkan: İbrahim Traore

#25
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

ÇİN | İRAN Lider: Xi Jinping

#26
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

RUSYA | İRAN Başkan: Vladımır Putin

#27
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

NORVEÇ | İRAN

#28
Foto - ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?

PAKİSTAN | İRAN/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
