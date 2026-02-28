ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor?
ABD'nin günlerdir İran'dan uzak durun açıklamalarından sonra sabah saatlerinde hava saldırıları resmen başladı.
İSRAİL İRAN'A SALDIRDI! Al Arabiya'nın geçtiği son dakika bilgisine göre Tahran'da şiddetli bir patlama kaydedildi. Olayın ayrıntıları henüz netleşmemişken, İsrail kanadından gelen açıklamada saldırının amacının devlet güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak olduğu vurgulandı.
İSRAİL SAVUNMA BAKANI: ÖNLEYİCİ SALDIRIYI BAŞLATTIK İsrail Savunma Bakanı Katz, İran hedeflerine karşı önleyici bir askeri müdahale başlattıklarını kamuoyuna ilan etti.
NEW YORK TİMES: ABD'NİN SALDIRISI DA BAŞLADI New York Times, ABD'nin İran'a saldırılarının başladığını duyurdu.
İRAN VE İSRAİL'İ DESTEKLEYEN ÜLKELER ORTAYA ÇIKTI! Uluslararası arenada, birçok ülke bu çatışmalara karşı çeşitli diplomatik ve askeri tepkiler veriyor. Ancak, bu tepkiler genellikle çatışmaların çözümüne yönelik somut adımlar içermiyor ve bölgedeki gerilimi daha da artırıyor. İran ve İsrail arasındaki bu şiddetli savaşın ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, bölgedeki halkın barış ve güvenlik talepleri giderek artıyor. İŞTE İRAN VE İSRAİL'İ DESTEKLEYEN ÜLKELER!
TÜRKİYE | İRAN
ABD | İSRAİL
IRAK | İRAN Başkan: Abdul Latif Rashid
UMMAN | İRAN
YUNAİSTAN | İSRAİL Başkan: Miçotakis
KANADA | İSRAİL
FRANSA | İSRAİL
HİNDİSTAN | İsrail Başkan: Modi
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | İRAN Lider: Muhammed Zayid
SUUDİ ARABİSTAN | İRAN Lider: Prens Muhammed Selman
İSPANYA | TARAFSIZ (İsrail'e karşı tepkileri var)
UKRAYNA | İSRAİL
ERMENİSTAN | İRAN
KUZEY KORE | İRAN Lider: Kim Jong Un
FİLİSTİN | İRAN Başkan: Mahmud Abbas
İNGİLTERE | İSRAİL Başkan: Keir Starmer
BRUNE | İRAN Başkan: Hassanal Bokiah
VENEZUELA | İRAN
KATAR | İRAN Lider: Al-i Sani
BURKİNA FASO | İRAN Başkan: İbrahim Traore
ÇİN | İRAN Lider: Xi Jinping
RUSYA | İRAN Başkan: Vladımır Putin
NORVEÇ | İRAN
PAKİSTAN | İRAN/ derleyen: haber7
