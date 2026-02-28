  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem İsrail'in İran'a attığı füzeler Suriye'den görüntülendi
Gündem

İsrail'in İran'a attığı füzeler Suriye'den görüntülendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail, ABD ile nükleer görüşmeler gerçekleştiren İran'ı vurmaya başladı.

Tahran'a yönelik çok sayıda füze saldırısı gerçekleştiren İsrailli teröristler, başkentte önemli noktaları hedef aldı.

Özellikle istihbarat binasının vurulduğu yönünde bilgiler geldi.

Tüm bunlar yaşanırken, İsrail'in yolladığı füzelerin en net görüntüsü yayınlandı. Suriye'de kaydedildiği belirtilen görüntüler kısa sürede dünya gündemine oturdu. Suriyeli bir çoban, İsrail füzelerini şaşkın ifadelerle anbean telefon kamerasına kaydetti.

1
