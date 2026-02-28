İran'ın başkenti Tahran'da alarm verildi
ABD ve İsrail'in vurduğu İran'ın başkenti Tahran'daki hastanelerde alarm durumuna geçildi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanipur, başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulmasının ardından hastanelerin alarm durumuna geçtiğini belirtti.
İran resmi ajanı IRNA'ya konuşan Kermanipur konuya ilişkin bilgi verdi.
"Hastaneler alarm durumuna geçirildi"
Kermanipur, "Patlama seslerinin duyulmasının ardından ambulanslar Tahran’ın merkezi bölgelerine sevk edildi ve hastaneler hazır bekletiliyor. Hastaneler alarm durumuna geçirildi." dedi.
İranlı yetkili olası yaralı sayısı ve bölgelerin netleşmesinin ardından konuya dair bilgi vereceklerini kaydetti.