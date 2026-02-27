  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Yunanistan'da bir Tesla kullanıcısı, aracındaki yapay zekaya "Yunan mı yoksa Türk mü olmayı tercih ederdin?" sorusunu sorunca beklemediği bir cevapla sarsıldı.

Yapay zekanın tarihteki şanlı zaferlerden ve günümüz Türkiye'sinin yükselen gücünden örnekler vererek tercihini Türklerden yana kullanması Yunan sürücüyü adeta çılgına çevirdi. Tesla'nın verdiği mantıklı ve gerçekçi yanıtlar karşısında neye uğradığını şaşıran sürücünün o anları sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Batı'nın teknolojisinin bile Türk milletinin asaletini ve tarihî üstünlüğünü teslim etmesi, komşuda büyük bir hazımsızlığa neden oldu.

