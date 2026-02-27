  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teröristbaşı Öcalan'ın yeni çağrısı okundu Bakan Gürlek’ten 81 il başsavcılıklarına talimat! Yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı seferberlik Metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var Erbakan Hoca rahmetle anılıyor Hastalıklı kafalar işbaşında! Hakkımda tek bir soruşturma yok diyor ama... CHP’li Mansur'a 12. soruşturma izni çıktı 28 Şubat’ta başörtüsüne sahip çıkan hocaya çifte darbe: Üniversite ve FETÖ iş birliği Türkiye’den, 10 ülkeyle birlikte ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan 41 suçlu paketlendi TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu! Yılın uyanığı İP’li vekilden kopyala yapıştır 1589 önerge!
Dünya En yakın müttefiklerindendi! Çin’den flaş İran açıklaması
Dünya

En yakın müttefiklerindendi! Çin’den flaş İran açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
En yakın müttefiklerindendi! Çin’den flaş İran açıklaması

ABD’ye karşı sürekli İran’dan yana tavır ortaya koyan Çin, son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası flaş bir açıklama yaptı. Doğu Asya ülkesi, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

Çin, ABD'nin askeri saldırı tehdidi altındaki İran'daki dış güvenlik risklerinin artması nedeniyle vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

Çin'in İran'daki Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları yayımladıkları uyarıda, İran'ın yakın zaman içinde dış güvenlik risklerinin ciddi şekilde arttığı, birçok ülkenin vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini salık veren uyarılar yayımladığı belirtildi.

Uyarıda, Çin vatandaşlarına İran'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilirken, halihazırda ülkede bulunan vatandaşların güvenlik önlemlerini artırmaları ve en kısa zamanda ülkeyi terk etmeleri istendi.

Çin'in İran'daki ve komşu ülkelerdeki büyükelçilik ve konsolosluklarının Çin vatandaşlarına destek sağlayacağı belirtilen uyarıda, ticari uçuşlar ve kara yoluyla transferlerinin sağlanacağı kaydedildi.

Kitle imha masalı geri döndü! ABD’den İran’a ‘tanıdık’ suçlama
Kitle imha masalı geri döndü! ABD’den İran’a ‘tanıdık’ suçlama

Dünya

Kitle imha masalı geri döndü! ABD’den İran’a ‘tanıdık’ suçlama

ABD ile İran Tekrar masada: Nükleer pazarlıkta üçüncü perde!
ABD ile İran Tekrar masada: Nükleer pazarlıkta üçüncü perde!

Gündem

ABD ile İran Tekrar masada: Nükleer pazarlıkta üçüncü perde!

Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü
Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü

Gündem

Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü

Cenevre’de nükleer diplomasisi: ABD ve İran arasında kritik uzlaşı sinyalleri
Cenevre’de nükleer diplomasisi: ABD ve İran arasında kritik uzlaşı sinyalleri

Dünya

Cenevre’de nükleer diplomasisi: ABD ve İran arasında kritik uzlaşı sinyalleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23