İran'a saldırı başladı!

ABD ile gerilimin tırmandığı İran'ın başkenti Tahran'da bir patlama meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükselirken İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a karşı "önleyici" bir saldırı başlattıklarını açıkladı.

Çok sayıda füze isabet etti

Fars'ın aktardığına göre, iki caddeye çok sayıda füze isabet etti.

İsrail'de sokağa çıkma yasağı

İsrail'de halkın sokağa çıkması yasaklandı... Hava sahasının kapatıldığı açıklandı.

Tahran'dan görüntüler geldi

İran'ın başkenti Tahran'da patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

Bölgeden gelen görüntüler:

New York Times: ABD saldırıları yolda

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırısının ardından ABD merkezli New York Times gazetesi "İran'a ABD saldırıları yolda" açıklamasını yaptı.

İran hava sahası kapatıldı

İran'dan yapılan açıklamada, hava sahasının tüm uçuşlara ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı vurgulandı.

İkinci dalga başladı

Terörist İsrail, İran'a yönelik ikinci dalga saldırıyı başlattı. Çok sayıda yöneticinin evi hedef alındı. Tahran'daki istihbarat binasının da vurulduğu ileri sürüldü.

