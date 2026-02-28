  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya İsrail İran’ı vuruyor! “Tahran’da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi hedef alındı” iddiası
Dünya

İsrail İran’ı vuruyor! “Tahran’da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi hedef alındı” iddiası

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail İran’ı vuruyor! "Tahran’da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi hedef alındı" iddiası

Tahran'da sirenlerin susmadığı dakikalarda, İsrail medyası saldırıların doğrudan İran Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini hedef aldığını ve bölgenin vurulduğunu ileri sürdü.

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı "önleyici saldırı" dalgasında, dünya gündemini sarsan en kritik iddia İsrail basınından geldi. Tahran'da sirenlerin susmadığı dakikalarda, İsrail medyası saldırıların doğrudan İran Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini hedef aldığını ve bölgenin vurulduğunu ileri sürdü.
Başkent Tahran'da Üniversite Caddesi gibi merkezi noktalara roket düştüğüne dair görüntüler gelirken, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine yönelik iddia savaşın seyrini değiştirecek en büyük hamle olarak değerlendiriliyor.

 

