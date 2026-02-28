İran polisinden vatandaşlarına son dakika çağrısı!
İran Emniyet Genel Komutanlığı (Polis), saldırılar sonrası olası karışıklığın önüne geçmek için vatandaşlara şüpheli durumların ihbar edilmesi çağrısında bulundu.
İran devlet televizyonu Emniyet Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Durum kontrol altında ve herhangi bir endişeye mahal yok. Vatandaşlar herhangi bir şüpheli durumla karşılaşmaları halinde konuyu derhal 110 Polis İmdat hattını arayarak bildirsinler." ifadeleri kullanıldı.