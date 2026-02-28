2026’nın ilk müjdesi Ankara’dan: İhracat rakamları umut verdi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin ihracatı ocakta 20,3 milyar dolar oldu. Başkentin yılın ilk ayındaki ihracat artışı da dikkati çekti. Girişim merkezine göre ihracat incelendiğinde, verilerin yer aldığı Ocak 2013'te 595,7 milyon dolar seviyesinde olan ihracat tutarı Ocak 2021'de 610,6 milyon dolar seviyesine yükseldi. Sonraki yıllarda başkentin ihracatında düzenli artış görüldü. Ocak 2022'de 754,6 milyon dolar olan ihracat, Ocak 2023'te 829,5 milyon dolara, Ocak 2024'te 907,9 milyon dolara çıktı. Ankara'nın ihracatı geçen yıl söz konusu ayda 957,5 milyon dolar olurken bu yılın ilk ayında yıllık bazda yaklaşık yüzde 40 artışla 1,3 milyar dolara çıktı. Böylece verilerin yer aldığı dönemde ilk kez 1 milyar dolar sınırı da aşılarak ocak aylarının en yüksek seviyesine ulaşıldı. Faaliyet iline göre ihracatta ise başkentin dış satımı Ocak 2022-Ocak 2026 döneminde yüzde 56 artışla 618,6 milyon dolardan 965,3 milyon dolara çıktı.