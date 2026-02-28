  • İSTANBUL
2026’nın ilk müjdesi Ankara’dan: İhracat rakamları umut verdi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

2026’nın ilk müjdesi Ankara’dan: İhracat rakamları umut verdi!

Ankara, 2026 yılına sanayi ve savunma sanayiindeki gücüyle tarihi bir başlangıç yaptı. Ocak ayında ihracatını yıllık bazda yüzde 40 artıran başkent, hem 1 milyar dolar sınırını ilk kez aştı hem de tüm zamanların en yüksek Ocak ayı rakamına ulaştı.

#1
Foto - 2026’nın ilk müjdesi Ankara’dan: İhracat rakamları umut verdi!

Ankara’nın ihracatı, Ocak 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 40 artarak 1,3 milyar dolara yükseldi. Silah ve mühimmat ihracatının 259,3 milyon dolarla zirveye yerleştiği dönemde, en çok dış satım yapılan ülke 162,1 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

#2
Foto - 2026’nın ilk müjdesi Ankara’dan: İhracat rakamları umut verdi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin ihracatı ocakta 20,3 milyar dolar oldu. Başkentin yılın ilk ayındaki ihracat artışı da dikkati çekti. Girişim merkezine göre ihracat incelendiğinde, verilerin yer aldığı Ocak 2013'te 595,7 milyon dolar seviyesinde olan ihracat tutarı Ocak 2021'de 610,6 milyon dolar seviyesine yükseldi. Sonraki yıllarda başkentin ihracatında düzenli artış görüldü. Ocak 2022'de 754,6 milyon dolar olan ihracat, Ocak 2023'te 829,5 milyon dolara, Ocak 2024'te 907,9 milyon dolara çıktı. Ankara'nın ihracatı geçen yıl söz konusu ayda 957,5 milyon dolar olurken bu yılın ilk ayında yıllık bazda yaklaşık yüzde 40 artışla 1,3 milyar dolara çıktı. Böylece verilerin yer aldığı dönemde ilk kez 1 milyar dolar sınırı da aşılarak ocak aylarının en yüksek seviyesine ulaşıldı. Faaliyet iline göre ihracatta ise başkentin dış satımı Ocak 2022-Ocak 2026 döneminde yüzde 56 artışla 618,6 milyon dolardan 965,3 milyon dolara çıktı.

#3
Foto - 2026’nın ilk müjdesi Ankara’dan: İhracat rakamları umut verdi!

BAŞKENTTEN EN ÇOK İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK’A Ankara'nın geçen ay ihracat yaptığı ülkeler incelendiğinde ilk sırada Birleşik Krallık yer aldı. Başkentten bu ülkeye 162,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Birleşik Krallık'ı 121,9 milyon dolarla ABD, 102,7 milyon dolarla Çin ve 91,7 milyon dolarla Suriye izledi. Başkentin en çok ihracat gerçekleştirdiği beşinci ülke 70,5 milyon dolarla Almanya oldu.

#4
Foto - 2026’nın ilk müjdesi Ankara’dan: İhracat rakamları umut verdi!

SİLAH VE MÜHİMMAT İHRACATI ZİRVEDE Başkentten geçen ay yapılan dış satımda imalat sanayisi ürünleri öne çıktı. Bu kapsamda ocakta silah ve mühimmat ihracatı 259,3 milyon dolarla zirvede yer alırken motorlu kara taşıtların ihracat tutarı 164,8 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda "elektrikli makine ve cihazlar, ses ve televizyon görüntü kaydetme-verme cihazları" ihracatı 158,6 milyon doları, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletlerin dış satımı 153,5 milyon doları buldu. Demir veya çelikten eşya da 86,7 milyon dolarla en çok ihracat yapılan beşinci kategori olarak hesaplandı.

