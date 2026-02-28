  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Marketlerde yeni sistem başlıyor! 6 ay süre tanındı, sonra yasak olacak İsrail, son dakika koduyla duyurdu: Başkomutan öldürüldü Havadan görüntülendi! Batı Afrika’da gizli cennet Milyoner'e damga vuran anlar: 'Ramazan' yanıtını verdiğine pişman oldu! ABD ve İsrail İran’ı vururken, şoke eden iddia geldi Hatay ihya oldu ayağa kalktı Deprem sonrası 120'nci cami ABD ve İsrail, İran’ı vuruyor... Hamaney güvenli bölgeye götürüldü Resmen kapatılıyor! O uygulama artık kullanılamayacak!
Dünya
5
Yeniakit Publisher
ABD ve İsrail, İran’ı vuruyor... Hamaney güvenli bölgeye götürüldü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD ve İsrail, İran’ı vuruyor... Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

Orta Doğu’da yüzyılın hesaplaşması başlarken, İran’ın kalbi Tahran’dan gelen son dakika bilgisi tüm dünyada şok etkisi oluşturdu.

2
#1
Foto - ABD ve İsrail, İran’ı vuruyor... Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney, acil kodla güvenli bir bölgeye nakledildi.

#2
Foto - ABD ve İsrail, İran’ı vuruyor... Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İsrail ve ABD’nin yaklaşık 30 stratejik hedefi vurduğu dev operasyonda, Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan’ın konutunun hedef alınması güvenlik protokollerini en üst seviyeye çıkardı. Tahran semalarında patlama sesleri yankılanırken, İran devlet kademelerinde "yönetim boşluğu" oluşmaması için Hamaney’in yer altı sığınaklarına götürüldüğü iddia ediliyor.

#3
Foto - ABD ve İsrail, İran’ı vuruyor... Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İsrail kaynaklarının Pezeşkiyan’a yönelik "suikast girişimi" iddialarını gündeme taşıması, İran’ın bir numaralı ismi olan Hamaney için de benzer bir tehdit algısı oluşturdu. New York Times, bu ortak operasyonun doğrudan İran’ın karar alma mekanizmasını tasfiye etmeyi amaçladığını yazarken, Hamaney’in tahliyesi bu tezi güçlendirdi.

#4
Foto - ABD ve İsrail, İran’ı vuruyor... Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hamaneye bilgi veren ülke

çin ve rusya <<hamaneyin yardımcılarından 4 kişi öldürüldü kılpayı kurtuldu sığınağa gidiyor aam konvoyu vuruldu durum belli değil

ırakta şii maliki ne yapıyor

maliki taraftarları ıraktaki sınırdaki kürt güçlerine saldırıya gecti <<< amerika malikiye uyarıda bulundu israil maliknin vurulmasını söyledi amerikaya
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Maşeri vicdanları yaraladı! Erem Şentürk Dilipak’a dil uzattı
Gündem

Maşeri vicdanları yaraladı! Erem Şentürk Dilipak’a dil uzattı

Uzun yıllar muhafazakâr çizgide yer alan yayın organlarında çalışan Erem Şentürk, 28 Şubat’ın kaleminden irin damlayan kalemşörlerinden olan..
Sıcak saatler yaşanıyor! Çin'den İsrail uyarısı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Çin'den İsrail uyarısı

ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin sonucu İsrail'de artan güvenlik riskleri sonucu Çin'den vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarı geldi...
Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi
Dünya

Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi

Avrupa; CHP ve beslemesi trollerin gazıyla hayal kuranların hevesini kursağında bırakmaya devam ediyor. Almanya'da yeni grev dalgası toplu u..
Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı
Dünya

Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı

Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizlerle boğuşan Avrupa'nın önde gelen ülkesi Almanya sokaklarından bir video paylaşan gurbetçi ülkenin sağl..
Pakistan’la savaşan Afganistan’ın hava savunma sistemi dünyayı salladı
Gündem

Pakistan’la savaşan Afganistan’ın hava savunma sistemi dünyayı salladı

Pakistan ile Afganistan arasında resmi olarak savaş başladı. Pakistan birçok noktaya hava saldırısı düzenledi, iddialara göre 155 Afgan haya..
Seçim öncesi Trump'tan olay mektup: Adaylıktan çekil
Dünya

Seçim öncesi Trump'tan olay mektup: Adaylıktan çekil

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, Irak’ta Şiilerin Başbakan adayı Nuri el-Maliki’ye “adaylıktan çekilmesi” gerektiğini sö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23