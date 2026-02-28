ABD ve İsrail, İran’ı vuruyor... Hamaney güvenli bölgeye götürüldü
Orta Doğu’da yüzyılın hesaplaşması başlarken, İran’ın kalbi Tahran’dan gelen son dakika bilgisi tüm dünyada şok etkisi oluşturdu.
Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney, acil kodla güvenli bir bölgeye nakledildi.
İsrail ve ABD’nin yaklaşık 30 stratejik hedefi vurduğu dev operasyonda, Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan’ın konutunun hedef alınması güvenlik protokollerini en üst seviyeye çıkardı. Tahran semalarında patlama sesleri yankılanırken, İran devlet kademelerinde "yönetim boşluğu" oluşmaması için Hamaney’in yer altı sığınaklarına götürüldüğü iddia ediliyor.
İsrail kaynaklarının Pezeşkiyan’a yönelik "suikast girişimi" iddialarını gündeme taşıması, İran’ın bir numaralı ismi olan Hamaney için de benzer bir tehdit algısı oluşturdu. New York Times, bu ortak operasyonun doğrudan İran’ın karar alma mekanizmasını tasfiye etmeyi amaçladığını yazarken, Hamaney’in tahliyesi bu tezi güçlendirdi.
