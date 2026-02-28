Melceü't-Tabbâhîn'de de yer verilmiş... Demirhindi şerbeti tarifi! Ferahlatıcı ve aromalı

Evliya Çelebi'nin aktardığına göre XVII. yüzyılda İstanbul'da yüzlerce şerbetçi dükkânı bulunmakta ve demirhindi neredeyse her evde kaynatılmaktaydı. Müslümanların yanı sıra Yahudi ve Hristiyan topluluklar arasında da tüketilen bu içeceğin yapımına, basılı ilk yemek kitaplarından biri kabul edilen Melceü't-Tabbâhîn'de de yer verilmiştir. Ramazanların vazgeçilmezi olan demirhindi nasıl yapılır?