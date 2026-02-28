  • İSTANBUL
Melceü't-Tabbâhîn'de de yer verilmiş... Demirhindi şerbeti tarifi! Ferahlatıcı ve aromalı
Selma Savcı

Melceü't-Tabbâhîn'de de yer verilmiş... Demirhindi şerbeti tarifi! Ferahlatıcı ve aromalı

Ramazan'da sofralarda mutlaka yer verilmesi gereken ferahlatıcı bir şerbet...

#1
Foto - Melceü't-Tabbâhîn'de de yer verilmiş... Demirhindi şerbeti tarifi! Ferahlatıcı ve aromalı

Geçmişte “temr-i hindi” adıyla bilinen demirhindi şerbeti, Hindistan kökenli demirhindi meyvesiyle hazırlanan köklü bir içecektir. Eski dönemlerde şifa niyetiyle tüketilen bu şerbetin, İbn-i Sina tarafından da sağlık amacıyla önerildiği bilinmektedir. Baklagiller familyasına ait demirhindi ağacının meyveleri Asya ve Arap mutfaklarında yemeklerde kullanılsa da, şerbet formu özellikle Osmanlı geleneğinde ve Türkiye'de yaygınlaşmıştır. Peki lezzetli içecek demirhindi nasıl yapılır?

#2
Foto - Melceü't-Tabbâhîn'de de yer verilmiş... Demirhindi şerbeti tarifi! Ferahlatıcı ve aromalı

Evliya Çelebi'nin aktardığına göre XVII. yüzyılda İstanbul'da yüzlerce şerbetçi dükkânı bulunmakta ve demirhindi neredeyse her evde kaynatılmaktaydı. Müslümanların yanı sıra Yahudi ve Hristiyan topluluklar arasında da tüketilen bu içeceğin yapımına, basılı ilk yemek kitaplarından biri kabul edilen Melceü't-Tabbâhîn'de de yer verilmiştir. Ramazanların vazgeçilmezi olan demirhindi nasıl yapılır?

#3
Foto - Melceü't-Tabbâhîn'de de yer verilmiş... Demirhindi şerbeti tarifi! Ferahlatıcı ve aromalı

Hazırlama süresi: 10 Saat Pişirme süresi: 45 Kaç kişilik: 4 kişilik Kaç kalori: 150

#4
Foto - Melceü't-Tabbâhîn'de de yer verilmiş... Demirhindi şerbeti tarifi! Ferahlatıcı ve aromalı

MALZEMELER Demirhindi Şerbeti Tarifi İçin Malzemeler 200 g demirhindi 2 litre su 2–3 adet karanfil 1 adet çubuk tarçın 1 su bardağı toz şeker 1 yemek kaşığı bal 2–3 dal adaçayı 1 tutam ıhlamur 1 küçük boy kök zencefil Yarım limonun suyu (isteğe bağlı)

#5
Foto - Melceü't-Tabbâhîn'de de yer verilmiş... Demirhindi şerbeti tarifi! Ferahlatıcı ve aromalı

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ TARİFİ NASIL YAPILIR? 1. Demirhindileri yıkayıp kabukları varsa ayıklayın ve derin bir tencereye alın. Üzerine suyu ekleyip kapağını kapatarak bir gece bekletin. 2. Bekleme süresi sonunda tencereye karanfil, çubuk tarçın, adaçayı, ıhlamur, dilimlenmiş zencefil ve toz şekeri ilave edin.

#6
Foto - Melceü't-Tabbâhîn'de de yer verilmiş... Demirhindi şerbeti tarifi! Ferahlatıcı ve aromalı

3. Karışımı kaynamaya bırakın; kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 45–60 dakika demleyerek pişirin. Ocaktan aldıktan sonra balı ekleyip karıştırın. İsteğe bağlı olarak limon suyu ilave ederek tadını dengeleyebilirsiniz. 4. Şerbet tamamen soğuduğunda süzün, buzdolabında iyice soğutun ve soğuk olarak servis edin

#7
Foto - Melceü't-Tabbâhîn'de de yer verilmiş... Demirhindi şerbeti tarifi! Ferahlatıcı ve aromalı

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALARI Demirhindinin uzun süre suda bekletilmesi, aromasının şerbete daha iyi geçmesini sağlar ve daha dengeli bir tat elde edilir.

#8
Foto - Melceü't-Tabbâhîn'de de yer verilmiş... Demirhindi şerbeti tarifi! Ferahlatıcı ve aromalı

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ TARİFİ İÇİN SERVİS ÖNERİSİ Demirhindi şerbetini iyice soğuttuktan sonra cam bardaklarda servis edebilirsiniz. Servis sırasında bardağa birkaç buz parçası, ince bir limon dilimi veya taze nane yaprağı eklemek şerbete ferah bir aroma kazandırır. Özellikle ağır yemeklerin ardından soğuk olarak sunulması tavsiye edilir.

