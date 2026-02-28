  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi Trump’tan İran’a açık çek ve sert uyarı! Savaş çanları çalarken masadaki o kritik teklif ne? Bakan Fidan'dan dikkat çeken 'savaş' açıklaması Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı Almanya'dan kendi vatandaşlarına kritik çağrı! İsrail'e gitmeyin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Açıklama önemli bir aşamadır Evlatlarımıza koruma kalkanı geliyor! Bakan Uraloğlu detayları verdi Sam Altman'ın Pentagon hamlesi! Yapay zekada "kontrol" savaşı kızışıyor! Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi İsrail'de yardım kuruluşlarına yönelik sürgün planı duvara tosladı! Yüksek Mahkeme'nin kararı bölgedeki tüm dengeleri değiştirecek mi?
Gündem Yola çıkacaklar dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yola çıkacaklar dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı

Karayolları Genel Müdürlüğü; yola çıkacak olan vatandaşları yakından ilgilendiren bülteni paylaştı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerinde yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Yalkıdere Köprüsü Aydın istikametinde derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.

 

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59 ve Siverek-Adıyaman yolunun 9-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

 

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde (Beycik mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönündeki tüpünde yapılan bakım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trafik polisi tarafından durdurulan genç: 1 aydır bu anı bekliyordum
Trafik polisi tarafından durdurulan genç: 1 aydır bu anı bekliyordum

Yerel

Trafik polisi tarafından durdurulan genç: 1 aydır bu anı bekliyordum

İftar öncesi İstanbul'da yoğun trafik
İftar öncesi İstanbul'da yoğun trafik

Gündem

İftar öncesi İstanbul'da yoğun trafik

APP plakalarda "estetik" devri kapandı, ağır yaptırım dönemi başladı! Trafikte yeni dönem: 280 bin TL ceza ve hapis şoku
APP plakalarda "estetik" devri kapandı, ağır yaptırım dönemi başladı! Trafikte yeni dönem: 280 bin TL ceza ve hapis şoku

Gündem

APP plakalarda "estetik" devri kapandı, ağır yaptırım dönemi başladı! Trafikte yeni dönem: 280 bin TL ceza ve hapis şoku

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23