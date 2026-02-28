Katil ile işbirlikçisi arasında şer ittifakı: Türkiye'ye karşı 16 kirli imza!

Siyonist katilden "Kardeşim" iltifatı

Gazze’de soykırıma devam eden mülteci kampı avcısı Netanyahu, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi Tel Aviv’de ağırlarken adeta sevgi gösterilerinde bulundu. Müslüman kanı dökme konusunda ortak bir sicile sahip olan iki lider, birbirlerine "kardeşim" diye hitap etti. Netanyahu, Gazze’deki katliamlara mühimmat ve İHA desteği sağlayan Modi’ye teşekkür ederken, Hindistan Başbakanı’na İSRAİL parlamentosu tarihinde bir ilk olan Knesset Nişanı takdim edildi.

Hedefteki ülke Türkiye!

Görüşmelerin perde arkasında ise asıl niyet gün yüzüne çıktı. Netanyahu'nun; Yunanistan, Rum Kesimi ve bazı Arap ülkelerini de içine katarak oluşturmaya çalıştığı "Altıgen İttifak" (Hexagon), doğrudan Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki nüfuzunu kırmayı hedefliyor. Kirli ittifakın ilk somut adımı olarak görülen bu ziyarette, savunma sistemlerinin Hindistan’da üretilmesi için üretim lisansları havada uçuştu.

Hint basınından itiraf gibi yorumlar

Türkiye’nin Pakistan’a verdiği desteği hazmedemeyen Hint medyası, bu ittifakı açıkça bir "kalkan" olarak tanımladı. Daily New Post gazetesi, "Türkiye'yi engellemek için ilk adım" manşetini atarken, The Week dergisi ise küstah bir dille, "Türkleri kızdıracaksak neden olmasın?" ifadelerini kullanarak kurulan tuzağı itiraf etti.

Ateşkesi takan yok: 618 cinayet!

10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren sözde ateşkese rağmen İSRAİL kana doymuyor. Son saldırılarda 3 polis ve 1 sivilin daha şehit edilmesiyle, ateşkes döneminde katledilenlerin sayısı 618’e yükseldi. Dünya bu zulme sessiz kalırken, Ankara’nın dik duruşu şer odaklarını tek bir safta birleştirmeye yetti.