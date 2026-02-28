  • İSTANBUL
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a suikast girişimi iddiası
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a suikast girişimi iddiası

İsrail ve ABD ortaklığında başlatılan hava saldırılarında, İran’ın kalbi Tahran’da aralarında Cumhurbaşkanlığı konutunun da bulunduğu yaklaşık 30 stratejik hedefin vurulduğu iddia edildi.

1
#1
Foto - İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a suikast girişimi iddiası

Bölgeden gelen bilgilere göre, sadece askeri tesisler değil, İran istihbaratının yönetim merkezi de ağır bombardıman altına alındı. İsrail kaynakları, bu dev operasyonun doğrudan İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan’ı hedef alan bir suikast girişimiyle bağlantılı olabileceğini öne sürerek dünyayı ayağa kaldırdı.

#2
Foto - İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a suikast girişimi iddiası

Tahran semalarında patlama sesleri yankılanırken, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine düşen füzelerin ardından bölgede geniş çaplı bir yangın çıktığı bildirildi.

#3
Foto - İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a suikast girişimi iddiası

İsrail basınında geniş yankı bulan iddialarda, saldırının "önleyici" olmaktan öte, İran yönetim kademesini tamamen tasfiye etmeyi amaçladığı vurgulandı. New York Times, operasyonun ABD ile tam koordineli bir şekilde yürütüldüğünü ve hedeflerin önceden belirlenen "yüksek öncelikli" noktalar olduğunu yazdı. İran medyasında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmaması, suikast iddialarını daha da güçlendirdi.

#4
Foto - İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a suikast girişimi iddiası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

pezeskiyana bombalı eyle m

pjak kürt <<sahcılar dan bir grup düzenledi 3 yardımcısı öldü 3 koruma görevlisis 10 tane yaralı var <<israil gazeteleri yazıyor

Mwhmet

Çok yazık,çok vahim iki yahudi bir olup Müslüman mahelesinde Müslümanların kutsal ayında zayıf güçsüz .bir Müslümanı döğüyoiar vuruyorlar şeref ve namusunu kirletiyorlar,kusal mekanlarını bombalıyorlar hem de Müslümanların gözü önünde. Ey Müslüman bugün sesin çıkmıyorsa kardeşine yardım etmiyorsan yarın bunlar senin de başına gelir unutma. Bu kırkaklığın hesabını yüce ALLAH senden soracak.
