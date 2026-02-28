İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a suikast girişimi iddiası
İsrail ve ABD ortaklığında başlatılan hava saldırılarında, İran’ın kalbi Tahran’da aralarında Cumhurbaşkanlığı konutunun da bulunduğu yaklaşık 30 stratejik hedefin vurulduğu iddia edildi.
İsrail ve ABD ortaklığında başlatılan hava saldırılarında, İran’ın kalbi Tahran’da aralarında Cumhurbaşkanlığı konutunun da bulunduğu yaklaşık 30 stratejik hedefin vurulduğu iddia edildi.
Bölgeden gelen bilgilere göre, sadece askeri tesisler değil, İran istihbaratının yönetim merkezi de ağır bombardıman altına alındı. İsrail kaynakları, bu dev operasyonun doğrudan İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan’ı hedef alan bir suikast girişimiyle bağlantılı olabileceğini öne sürerek dünyayı ayağa kaldırdı.
Tahran semalarında patlama sesleri yankılanırken, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine düşen füzelerin ardından bölgede geniş çaplı bir yangın çıktığı bildirildi.
İsrail basınında geniş yankı bulan iddialarda, saldırının "önleyici" olmaktan öte, İran yönetim kademesini tamamen tasfiye etmeyi amaçladığı vurgulandı. New York Times, operasyonun ABD ile tam koordineli bir şekilde yürütüldüğünü ve hedeflerin önceden belirlenen "yüksek öncelikli" noktalar olduğunu yazdı. İran medyasında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmaması, suikast iddialarını daha da güçlendirdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23