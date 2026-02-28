İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a suikast girişimi iddiası

İsrail basınında geniş yankı bulan iddialarda, saldırının "önleyici" olmaktan öte, İran yönetim kademesini tamamen tasfiye etmeyi amaçladığı vurgulandı. New York Times, operasyonun ABD ile tam koordineli bir şekilde yürütüldüğünü ve hedeflerin önceden belirlenen "yüksek öncelikli" noktalar olduğunu yazdı. İran medyasında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmaması, suikast iddialarını daha da güçlendirdi.