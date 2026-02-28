Sözcü yazarı Necati Doğru’nun ‘Her Ülkeye bir Kâbe Yapılsın’ Çıkışını Abdurrahman Uzun böyle ‘Ti’ye aldı
Sözcü yazarı Necati Doğru’nun Kâbe ile ilgili ortaya attığı “Her ülkede Kâbe yapılsın” önerisi kamuoyunda büyük tepki çekti. Sosyal medyada gündem olan sözlere en sert cevaplardan biri yorumcu Abdurrahman Uzun’dan geldi.
Uzun, yaptığı değerlendirmede söz konusu önerinin İslam’ın temel ibadet anlayışıyla bağdaşmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Bu Hile Şeytanın Aklına Gelmez”
“Kâbe tektir. Müslümanların kıblesi birdir. Her ülkeye bir Kâbe yapmak gibi bir fetva vermek; dini bilmemekle açıklanabilir. Böyle bir hile şeytanın aklına gelmez.” Diyerek Doğru’nun yazısını ‘Ti’Ye aldı.
Uzun’un Sözcü yazarı Necati Doğru’nun ‘Ti’ye aldığı konuşmanın tamamı videoda…