Kimse onu durduramıyor! Francesco Farioli yönetimindeki Porto dolu dizgin
Spor

Kimse onu durduramıyor! Francesco Farioli yönetimindeki Porto dolu dizgin

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil
Kimse onu durduramıyor! Francesco Farioli yönetimindeki Porto dolu dizgin

İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin çalıştığı Porto, Arouca'yı 3-1 yenerek puanını 65'e çıkardı. Farioli'nin öğrencileri ligde 24 maçta sadece 8 gol yiyip 1 kez mağlup olarak liderliğini sürdürdü.

Francesco Farioli yönetimindeki Porto, Portekiz Ligi'nin 24. haftasında sahasında ağırladığı Arouca'yı 3-1 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi.

Ligde geride kalan 24 haftada yalnızca 8 gol yiyen Porto, savunma performansıyla dikkat çekiyor.

Bu süreçte sadece 1 kez mağlup olan mavi-beyazlı ekip, istikrarlı grafiği sayesinde zirvede yer alıyor.

 

PUAN 65'E ÇIKARDI

Arouca karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle puanını 65'e çıkaran Farioli'nin öğrencileri, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti.

Savunma disiplini ve dengeli oyun yapısıyla öne çıkan Porto, sezonun en formda ekiplerinden biri olarak gösteriliyor.

