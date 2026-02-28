  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Vay pişkin vay” dedirtti! İran’a saldırı başlatan Netanyahu’dan ilk açıklama Uykuda neden hiç hapşıramazsınız? Vücudun güvenlik kilidi! ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor? Bakanlık müjdeyi verdi: Beklenen hibe desteği başvuruları bugün başladı ABD ve İsrail’in vurduğu İran’dan karşı hamle! Füzeleri birer birer ateşlediler Sahurların gizli kahramanı! Bu çorbayı içen acıkmıyor, susamıyor İran’a bu sabah saldırı başlatan Netanyahu’dan flaş karar Hesaplar sil baştan yapıldı, emekli maaşları şahlanacak! Dilden dile dolaşan oran, tamı tamına yüzde 31 Okullarda Ramazan etkinliklerine velilerden tam not: CİMER üzerinden teşekkür ettiler
Dünya
5
Yeniakit Publisher
ABD ve İsrail’in vurduğu İran’dan karşı hamle! Füzeleri birer birer ateşlediler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD ve İsrail’in vurduğu İran’dan karşı hamle! Füzeleri birer birer ateşlediler

İsrail ordusu, Tahran’a yönelik ağır bombardımanın ardından İran’dan ilk füze misillemesinin tespit edildiğini resmen duyurdu.

1
#1
Foto - ABD ve İsrail’in vurduğu İran’dan karşı hamle! Füzeleri birer birer ateşlediler

Başbakan Netanyahu’nun sığınakta güvenlik zirvesi yaptığı dakikalarda gelen bu son dakika gelişmesiyle birlikte, İsrail genelinde saldırı sirenleri eş zamanlı olarak çalmaya başladı.

#2
Foto - ABD ve İsrail’in vurduğu İran’dan karşı hamle! Füzeleri birer birer ateşlediler

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran topraklarından ateşlenen çok sayıda balistik füzenin hava sahasına doğru ilerlediğini belirterek halka acil "sığınaklara gidin" çağrısı yaptı.

#3
Foto - ABD ve İsrail’in vurduğu İran’dan karşı hamle! Füzeleri birer birer ateşlediler

Yaklaşık 30 hedefin vurulduğu ve İranlı üst düzey isimlerin hedef alındığı operasyona Tahran’ın cevabı gecikmezken, gökyüzünde "Demir Kubbe" ve ok füzelerinin önleme faaliyetleri nedeniyle şiddetli patlamalar duyuluyor.

#4
Foto - ABD ve İsrail’in vurduğu İran’dan karşı hamle! Füzeleri birer birer ateşlediler

Aylar süren ABD-İsrail ortak planlamasının ardından fitili ateşlenen bu karşılıklı saldırılar, bölgedeki kontrollü gerilimi resmen topyekûn bir savaşa dönüştürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler yaşanıyor! Çin'den İsrail uyarısı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Çin'den İsrail uyarısı

ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin sonucu İsrail'de artan güvenlik riskleri sonucu Çin'den vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarı geldi...
SARSILMAZ’dan Enforce TAC Fuarı’nda İki Yeni Global İş Birliği
Teknoloji

SARSILMAZ’dan Enforce TAC Fuarı’nda İki Yeni Global İş Birliği

Türk savunma sanayi sektörünün lider şirketi SARSILMAZ, Enforce TAC Fuarı’nda insansız savunma sistemleri konusunda Macaristan ve AB Bölgesi..
Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar
Dünya

Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar

İsrail basınına göre Hindistan merkezli Air India, ABD-İran geriliminin gölgesinde 1 Mart’tan itibaren İsrail’e tüm uçuşlarını bir hafta sür..
Bakan Fidan'dan dikkat çeken 'savaş' açıklaması
Gündem

Bakan Fidan'dan dikkat çeken 'savaş' açıklaması

Açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Bakan Fidan 'Savaş, alandan masaya taşı..
Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi
Dünya

Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi

Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından İngiltere'den flaş bir hamle geldi. Tahran Büyükelçiliğini geçici olarak kapatan Londra yönetimi, T..
İsrail, İran'ın ardından o ülkeyi de vurdu
Dünya

İsrail, İran'ın ardından o ülkeyi de vurdu

Terör devleti İsrail rahat durmuyor. İran'a saldıran Siyonist katiller, bir ülkeyi daha vurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23