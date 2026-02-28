ABD ve İsrail’in vurduğu İran’dan karşı hamle! Füzeleri birer birer ateşlediler
İsrail ordusu, Tahran’a yönelik ağır bombardımanın ardından İran’dan ilk füze misillemesinin tespit edildiğini resmen duyurdu.
Başbakan Netanyahu’nun sığınakta güvenlik zirvesi yaptığı dakikalarda gelen bu son dakika gelişmesiyle birlikte, İsrail genelinde saldırı sirenleri eş zamanlı olarak çalmaya başladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran topraklarından ateşlenen çok sayıda balistik füzenin hava sahasına doğru ilerlediğini belirterek halka acil "sığınaklara gidin" çağrısı yaptı.
Yaklaşık 30 hedefin vurulduğu ve İranlı üst düzey isimlerin hedef alındığı operasyona Tahran’ın cevabı gecikmezken, gökyüzünde "Demir Kubbe" ve ok füzelerinin önleme faaliyetleri nedeniyle şiddetli patlamalar duyuluyor.
Aylar süren ABD-İsrail ortak planlamasının ardından fitili ateşlenen bu karşılıklı saldırılar, bölgedeki kontrollü gerilimi resmen topyekûn bir savaşa dönüştürdü.
