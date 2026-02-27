  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist uşağı ABD Büyükelçisinden elçilik çalışanlarına “kaçın” mesajı! Siyonistler daha büyük bir kötülük mü hazırlıyor? CHP’li Veli Ağbaba film seti kurdu! Ramazan kolisi değil reklam kolisi Bilal Erdoğan'ı görenler küçük dilini yuttu! Üsküp'te kendisini gören telefona sarıldı 125 Km’lik hat!: Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne demiryolu geliyor Scooterlı caniye jet iddianame! Kucağındaki bebekle babayı hedef almıştı! İsrail-Hindistan işbirliği bölgeyi geriyor Pakistan’ı Orta Doğu’dan koparma hamlesi Bakan Gürlek’ten “Terörsüz Türkiye” yorumu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı Bombalı saldırıda 53 kişi yaşamını yitirmişti! O sanıklar için istenen cezalar belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu
Dünya Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı
Dünya

Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizlerle boğuşan Avrupa'nın önde gelen ülkesi Almanya sokaklarından bir video paylaşan gurbetçi ülkenin sağlık sistemindeki sorunlara dikkat çekti. Randevu almanın imkansız olduğunu söyleyen gurbetçi, oğlunun 15 dakikalık operasyonu için 5 ay sonrasına tarih verildiğini ifade etti..

Almanya'da sağlık sistemi alarm veriyor. Ülkede yaşayan gurbetçilerden zaman zaman ülkedeki sağlık sistemine yönelik eleştiriler yapılıyor.

Bu eleştirilere bir yenisi daha eklendi. Oğlu üzerinden yaşadığı bir olay üzerinden sağlık sistemini hedef alan gurbetçi isyan etti.

3 AYRI DOKTORA GİTMEK ZORUNDA KALDILAR

Oğlunun hırıltılı boğaz şikayeti sonrası doktora gitmeye karar verdiklerini belirten vatandaş, aile doktorunun verdiği sevk kağıdı sonrası kulak burun boğazın yolunu tuttuklarını söyledi.

Burada oğluna teşhis koyulduğunu belirten gurbetçi, "Daha sonra kulak burun boğazcıya gittikten sonra orada bize dediler ki 'evet oğlunuzda hem geniz eti var hem de gece şikayetleri. Bademcik alınması gerekiyor'" ifadelerini kullandı.

Kendilerine iki ayrı operasyonun olacağının söylendiğini ifade eden Baba, operasyonun için bu sefer de hastaneye sevk edildiklerini söyledi.

 

"HASTANEDEN RANDEVU ALAMIYORSUNUZ"

Bu kısımda işlerin daha da zorlaştığını ifade eden gurbetçi "Yani ikinci doktora da gittik. İkinci doktor bize bir sevk daha verdi. O sevki daha alıp hastanenin yolunu tutmak için hastaneden randevu almaya çalıştık.

Hastaneden randevu alamıyorsunuz. Çünkü bazı günler normal elimizi kolumuzu sallayarak gidebildiğimiz için diğer randevular kapalı gibi bir şey yani. Randevu alamıyorsunuz. Almaya çalışırken alamıyorsunuz." dedi.

 

15 DAKİKALIK OPERASYON İÇİN 5 AY SONRASINA RANDEVU VERDİLER

Konuşmasının devamında çaresiz kalarak beklemeli hastaneye gitmek zorunda kaldıklarını anlatan baba, "Gittik bekledik ve sevk kâğıdımızı verdik. Oradakiler kontrol ettiler sevk kâğıdımızı bize verdiler. 7'nci ayın 17'sinde operasyonumuz var. Biz hangi aydayız? Şubat'tayız. 7'nci ayın 17'sinde.

Ben merak ettim sordum nasıl bir operasyon olacak, nedir, ne değildir diye. Bana dediler ki 15 dakikalık bir operasyon olacak. O kadar büyük bir şey değil. Peki, o meslekten doktor operasyonu 27 ay mi? Evet, işte bu yüzden buranın gerçekten sağlık sistemi kötü." şeklinde konuştu.

 

"İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ SİZ KARAR VERİN"

Yaşadıkları sonrası Türkiye'ye gitme kararı aldıklarını söyleyen vatandaş burada işlerini çok daha hızlı halledebileceklerini düşündüğü belirtti.

Almanya'da hastaneye alınmanın tek yolunun ölümle burun buruna gelmek olduğunu ifade eden gurbetçi, "Çocuk hasta oluyor, 38'e gidiyorsun, diyor ki sana, çocuğun ateşi 39 olduğunda gel. Böyle bir sistem var burada. İyi mi kötü mü bilmiyorum, siz karar verin. Bence kötü. Yani ben istediğim zaman hem doktora, hem hastaneye, hem eczaneye, her şeye erişebilmeliyim bence. Ama burada böyle bir sistem var yani." ifadelerine yer verdi.

 

MR sayısı 15 milyona, tomografi sayısı ise 17 milyona ulaştı Almanya değil dünya bizi kıskanıyor
MR sayısı 15 milyona, tomografi sayısı ise 17 milyona ulaştı Almanya değil dünya bizi kıskanıyor

Sağlık

MR sayısı 15 milyona, tomografi sayısı ise 17 milyona ulaştı Almanya değil dünya bizi kıskanıyor

Almanya’da aşırı sağcılar rahat durmuyor! Şimdi de ramazan ışıklandırmasına saldırdılar
Almanya’da aşırı sağcılar rahat durmuyor! Şimdi de ramazan ışıklandırmasına saldırdılar

Dünya

Almanya’da aşırı sağcılar rahat durmuyor! Şimdi de ramazan ışıklandırmasına saldırdılar

Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi
Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi

Dünya

Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neron11

Habermi yapıyorsunuz reklam mı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23