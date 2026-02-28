  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar Trump'tan İran'a operasyon sinyali, ABD'den "terk edin" çağrısı! Bağdat’ta kritik zirve: ABD’li Özel Temsilci Barrack ile Başbakan Sudani buluştu Seçim öncesi Trump'tan olay mektup: Adaylıktan çekil Tahran ve Doha arasında kritik nükleer trafik! Bölgedeki gerilimi düşürecek o gizli diplomasi hamlesi mi geliyor Mehmetçik NATO tatbikatından zaferle döndü: Tekirdağ'da duygu dolu karşılama Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi Trump’tan İran’a açık çek ve sert uyarı! Savaş çanları çalarken masadaki o kritik teklif ne? Bakan Fidan'dan dikkat çeken 'savaş' açıklaması Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı
Gündem TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satıyor Kendisi firari kısrağı satışta
Gündem

TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satıyor Kendisi firari kısrağı satışta

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satıyor Kendisi firari kısrağı satışta

TMSF, İBB yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve CHP trollerini fonladığı tespit edilen firari Emrah Bağdatlı'nın Karpuz Danışmanlık Limited Şirketine ait safkan İngiliz kısrağı ile dişi tayı satışa çıkarıyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında kayyum olarak görevlendirildiği Karpuz Danışmanlık Limited Şirketine ait safkan İngiliz kısrağı ile dişi tayı satışa çıkarıyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir çiftlikte bulunan 2014 doğumlu safkan İngiliz kısrak "Louversey" ile kısraktan geçen yıl doğan dişi tay, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle ihale edilecek.

Muhammen bedeli 600 bin lira olarak belirlenen kısrak için ihaleye katılacakların 60 bin lira, muhammen bedeli 2 milyon 500 bin lira olarak belirlenen dişi tay için ise 250 bin lira teminat yatırması gerekiyor.

İhale, 24 Mart’ta saat 14.00'te TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

Ekrem İmamoğlu CHP'yi pavyona düşürdü
Ekrem İmamoğlu CHP'yi pavyona düşürdü

Gündem

Ekrem İmamoğlu CHP'yi pavyona düşürdü

CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!
CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!

Gündem

CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

Seni fonlayanların yerim parmaklarından, devam etsinler. ver mehteri.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23