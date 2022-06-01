Nwakaeme Kadıköy'e değil, Dolmabahçe'ye geliyor...

Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarının beklentisini karşılayamayan Beşiktaş, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in istediği transferler için harekete geçen siyah - beyazlılarda ilk hedef Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan isimlerden olan Anthony Nwakaeme...

Yeni sezonda Süper Lig'de yeniden şampiyonluk hedefleyecek olan Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Rapora göre hareket eden Kara Kartal'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

BEŞİKTAŞ'IN ROTASI NWAKAEME

Siyah-beyazlılar, hücum hattı için rotasını, Trabzonspor'un geride bıraktığımız sezonda şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme'ye çevirdi. Bordo-mavililer ile henüz biten sözleşmesini uzatmayan ve geleceğinin ne olacağı merak konusu olan Nwakaeme için Kara Kartal hamlesini yapmak için doğru anı kovalıyor.

İKNA TURLARI

Nijeryalı yıldız, kulübünden 3 yıllık kontrat için yaklaşık 3 milyon Euro talep ediyor. Tarafların anlaşamaması durumunda hemen harekete geçecek olan Kara Kartal, 33 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmeye çalışacak.

ISMAEL DE ÇOK BEĞENİYOR

Beşiktaş'ın bonuslar hariç yıldız futbolcu için 2 milyon euronun üzerinde senelik ücret vermeyi planladığı gelen haberler arasında yer alıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael'in de Türkiye'ye geldiğinden beri en beğendiği oyuncular arasında yer alan Nwakaeme ile ilgili ilerleyen zamanda, hareketli günlerin olması bekleniyor.