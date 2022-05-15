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Spor Nuri Şahin, Süper Lig'de devleşti
Spor

Nuri Şahin, Süper Lig'de devleşti

Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 22:02:00 -
Nuri Şahin, Süper Lig'de devleşti

Kasımpaşa ile Antalyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Akdeniz ekibi 4-2 kazandı.

Namağlup serisi 15 maça çıktı

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Freddy, 47. dakikada Naldo, 53. dakikada Haji Wright ve 70. dakikada Gökdeniz Bayraktar kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 37. ve 90+6. dakikada(p) Umut Bozok'tan geldi. Bu sonuçla Antalyaspor çılgın serisini sürdürdü. Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi, Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek namağlup serisini 15 maça çıkardı ve puanını 58'e yükseltti.

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