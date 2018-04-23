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Numan Kurtulmuş: Seçim, Türkiye turizmine olumsuz etkisi olmayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Seçimlerin 24 Haziran'a alınmasının Türkiye turizmine en ufak bir olumsuz etkisi olmayacaktır" dedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 22:39
Numan Kurtulmuş: Seçim, Türkiye turizmine olumsuz etkisi olmayacak

Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 98. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mecliste düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin erkene alınmasının turizmüzerindeki etkilerinin sorulduğu Kurtulmuş, olumsuz bir etkisinin olmayacağını, hatta olumlu etkilemesinin beklendiğini söyledi.

Turizme ilişkin tüm rakamların gayet iyi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bu sene 38 milyon planlıyorduk, belki onun üzerine çıkacak, 40 milyon turist gelecek. Nihayetinde seçim turistleri ilgilendiren bir şey değil." diye konuştu.

"YERLİ TURİSTİ DE OLUMSUZ ETKİLEMEZ"

Seçimin yerli turistin seyahatlerine de olumsuz etkisini beklemediklerini dile getiren Kurtulmuş, "Nihayetinde bir gün oy verecekler. Ramazan var. İnsanların çoğu tatillerini ramazan sonrasına getirecekler. Dolayısıyla hiçbir şekilde olumsuz etkileneceğimizi düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu. 
Turizm sektörünün bazı temsilcilerinin erken seçimlerden olumsuz etkileneceklerini söyleyerek, destek istediklerinin ifade edildiği Kurtulmuş, şu karşılığı verdi: 
"Tam tersine. Ben seçimin bir an evvel yapılmasını, Türkiye'de ekonomik ve siyasi istikrar açısından, özellikle ekonomideki bazı belirsizlik ihtimallerini tamamen ortadan kaldıracağı için olumlu etkileyeceği kanaatindeyim. Bunu da göreceğiz. 24 Haziran şurada 63 gün sonra, Türkiye turizmine en ufak bir olumsuz etkisi olmayacaktır."

"YORUMU SANDIKTA MİLLET YAPACAK"

Kurtulmuş, "İYİ Parti ile ilgili bir yorumunuz olacak mı? 15 CHP milletvekili İYİ Partiye geçti." denilmesi üzerine ise "Hiçbir yorumum yok. Yorumu sandıkta millet yapacak. Seçime 63 gün var. Şimdi herkes yorumunu yapsın. Yorumu sandıkta millet yapacak, biz de milletin yorumuna saygı göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:39
  1. Kültür ve Turizm Bakanı
  2. Numan Kurtulmuş
  3. 24 Haziran

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