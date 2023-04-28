'Nükleer silah kullanırsa ezici bir karşılık vereceğiz!'

Güney Kore lideri Yoon, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon’da gerçekleştirdiği toplantı sırasında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile ABD’nin Güney Kore’ye yönelik uzatılmış caydırıcılık taahhüdünü güçlendirme konusunda anlaştıklarını bildirdi.

TRT Haber’e göre Yoon, “Kuzey Kore’yi nükleer silahlarla hiçbir şey yapamayacağının farkına varmaya ve Kore Yarımadası'nda karşılıklı barış için nükleer silahlardan arınmaya çağırıyorum.” dedi.

Yoon, ABD’ye olan güvenine işaret ederek “ABD’nin genişletilmiş caydırıcılık taahhüdüne bağlılığına güveniyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore’nin katı yakıtlı balistik füze denemelerini ve diğer provokasyonlarını hatırlatan Yoon, Pyongyang rejiminin muhtemelen ABD ve Güney Kore üzerinde baskı oluşturmak ve ittifakı dağıtmak için gelecekte de çeşitli provokasyonlar deneyeceğini dile getirdi.

Yoon, Güney Kore hükümetinin, sarsılmaz bir Seul-Washington savunma duruşu temelinde Kuzey’in tehditlerine karşılık vereceğini vurgulayarak Güney Kore ile ABD’nin birleşik savunma tatbikatlarını daha da güçlendireceklerini; Japonya, ABD ve Güney Kore arasındaki güvenlik işbirliğini geliştireceklerini söyledi.

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ABD Savunma Bakanı Austin ise açıklamasında, Yoon'a ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık taahhüdünün konvansiyonel, nükleer ve füze savunma yetenekleri de dahil olmak üzere, ABD'nin tüm yeteneklerini kapsadığına dair güvence verdi.