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Dünya Norveç'ten dikkat çeken katil Netanyahu açıklaması
Dünya

Norveç'ten dikkat çeken katil Netanyahu açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-05-21 22:41:00 -
Norveç'ten dikkat çeken katil Netanyahu açıklaması

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Norveç’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu tutuklayacaklarını açık açık belirtti.

Norveç, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu tutuklayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı açıklamada, "Eğer Netanyahu ya da hakkında suçlama bulunan Hamas liderlerinden biri Norveç’e gelirse, uluslararası hukuk gereği bunu yapmakla yükümlüyüz. Aynı durum Avrupa’daki tüm ülkeler için de geçerlidir" dedi.

Öte yandan Güney Afrika, Fransa, Belçika ve Slovenya, UCM Başsavcısı Karim Ahmad Khan’ın Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmasına destek vermişti.

Kaynak: AA

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