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Dünya Norveç ve Almanya’dan füze hamlesi!
Dünya

Norveç ve Almanya’dan füze hamlesi!

Yeniakit Publisher
2023-11-26 03:44:00 -
Norveç ve Almanya’dan füze hamlesi!

Almanya ve Norveç, Geleceğin Deniz Taarruz Füzesi (Future Naval Strike Missile – FNSM) için iş birliği yapacak. Ayrıca süpersonik füze geliştirilmesi bekleniyor.

Son dönemde önemli bir ihracat performansı gösteren NSM Gemisavar Füzesi’nin geliştiricisi Norveçli KONGSBERG şirketi, Geleceğin Deniz Taarruz Füzesi (FNSM) olarak bilinen proje kapsamında Almanya ile iş birliği yapacak. FNSM Füzesi’nin ilerleyen aşamalarda, Süpersonik Taarruz Füzesi (3SM) Tyrfing adında bir versiyonunun da geliştirilmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili olarak Norveç Savunma Bakanı Bjørn Arild Gram tarafından yapılan açıklamada, “Bizi yarının tehditlerine karşı koruyacak silahları geliştirmek için çalışmalara, bugünden başlamamız gerekiyor. Norveç’in savunma kabiliyetini ve uzun mesafelerdeki hedeflerle mücadele yeteneğini güçlendirecek yeni füzenin, 2035 yılında hazır olması planlanıyor. Kongsberg Defence and Aerospace (KDA), bugünün deniz saldırı füzesi olan Naval Strike Missile (NSM)’ı geliştirdi ve yeni deniz saldırı füzesinin geliştirilmesinde de öncü rol oynamaya devam edecek.

Almanya için 2024 yılı bekleniyor

Bugünkü NSM 2000’li yılların başında geliştirilmiş ve 2011-2015 yılları arasında Norveç Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmiştir. Yeni füzenin geliştirilmesi Norveç ve Almanya arasında ortak bir projedir. Diğer hususların yanı sıra, füzenin Norveç ve Alman donanma gemilerinde kullanılması planlanmaktadır.

Hükümet şimdi projenin başlangıç tasarım aşamasının başlatılması için bir karar alınmasını öneriyor. Almanya 2024 yılında devreye alma kararını değerlendirmeyi planlıyor. Hükümet, tasarım aşaması tamamlandıktan sonra projenin devamı için Norveç Parlamentosu’na bir öneriyle dönecek.” ifadelerine yer verildi.
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Norveç’in NSM Füzesi

KONGSBERG tarafından geliştirilen NSM Füzesi’nin pazarlama ve üretim faaliyetlerinde, ABD’li Raytheon şirketi de aktif rol oynuyor. İlk olarak ‘Mobil Kıyı Savunma Sistemi’ konfigürasyonunda Polonya’ya ihraç edilen NSM ve farklı konfigürasyonları; Malezya, ABD, Japonya, Almanya, Letonya, Kanada, Romanya, Avustralya, İspanya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler tarafından da tercih edildi.

NSM’in, JSM adında F-35 savaş uçağı için geliştirilen bir hava-yer konfigürasyonu da bulunuyor. Bu konfigürasyon için adaylardan bir tanesi de Lockheed Martin — Roketsan (TÜBİTAK-SAGE, Roketsan alt yüklenicisi) iş birliğiyle geliştirilen SOM-J Seyir Füzesi idi.

Polonya son olarak geçtiğimiz aylarda, 2 milyar dolar tutarında NSM Seyir Füzesi siparişi verdi.

Türkiye tarafından geliştirilen ÇAKIR ve SOM-J Füzeleri, NSM’in rakibi olarak kabul edilebilir.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com

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