Norveç Letonya maçı kaç kaç? Norveç Letonya maçı sonucu ne oldu?
Norveç-Letonya maç sonucu | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Norveç ile Letonya karşı karşıya geldi. A Milli Takımımızın grubunda oynanan Norveç-Letonya maçının sonucu araştırılmaya başlandı. Peki, Norveç-Letonya maçı kaç kaç bitti?
2022 Katar yolunda Norveç ile Letonya kritik bir 90 dakikaya çıktı. Türkiye’nin yer aldığı G Grubu’nda oynanan Norveç-Letonya maçının sonucu ise merak konusu…
Norveç Letonya maçı kaç kaç? Norveç Letonya maçı sonucu ne oldu?
Norveç-Letonya maçı saat 20.00’de başladı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.