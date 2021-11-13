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Spor Norveç Letonya maçı kaç kaç? Norveç Letonya maçı sonucu ne oldu?
Spor

Norveç Letonya maçı kaç kaç? Norveç Letonya maçı sonucu ne oldu?

Norveç-Letonya maç sonucu | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Norveç ile Letonya karşı karşıya geldi. A Milli Takımımızın grubunda oynanan Norveç-Letonya maçının sonucu araştırılmaya başlandı. Peki, Norveç-Letonya maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-11-13 21:20:00 - 2021-11-13 21:49:42
Norveç Letonya maçı kaç kaç? Norveç Letonya maçı sonucu ne oldu?

2022 Katar yolunda Norveç ile Letonya kritik bir 90 dakikaya çıktı. Türkiye’nin yer aldığı G Grubu’nda oynanan Norveç-Letonya maçının sonucu ise merak konusu…

Norveç Letonya maçı kaç kaç? Norveç Letonya maçı sonucu ne oldu?

Norveç-Letonya maçı saat 20.00’de başladı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

Türkiye-Cebelitarık maçı kaç kaç bitti? Milli maç sonucu
Türkiye-Cebelitarık maçı kaç kaç bitti? Milli maç sonucu

Spor

Türkiye-Cebelitarık maçı kaç kaç bitti? Milli maç sonucu

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