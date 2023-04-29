Norveç: Gaz boru hatlarını millileştirmeye hazırız

Norveç petrol ve enerji bakanlığı, ülkenin önümüzdeki beş yıl içinde tüm doğal gaz boru hatlarını kamulaştıracağını söyledi.

Millileştirme planı, Norveç'e kritik altyapısı üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak. Ülke için acil bir kamulaştırmanın önünde yalnızca 2028'e kadar sona ermeyecek olan mevcut imtiyazların mevcut olduğu belirtiliyor. Norveç, bundan sonra planında ilerleyebilecek.

EN BÜYÜK İHRACATÇI

Norveç geçen yıl Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi oldu. Almanya Federal Ağ Ajansı Bundesnetzagentur Ocak ayı başlarında yaptığı açıklamada, Norveç'in 2022'de ithal ettiği tüm gazın yüzde 33'ünü sağlarken, Rusya'nın Alman gaz pazarındaki payının geçen yıl yüzde 22'ye düştüğünü söyledi.

Yine Ocak ayında, operatörler yeni sahalar geliştirmek ve halihazırda üretilen sahaların ömrünü uzatmak için 30,3 milyar dolar taahhütte bulunurken, Norveç mevcut yüksek hacimli doğal gazını en az beş yıl daha (2028'e kadar) pompalamayı planladığını açıkladı.

Norveç'in gaz üretimi 2022'de 2021'e göre 9 milyar standart metreküp daha yüksekti ve şu anda raftaki üretimin yarısından fazlasını gaz oluşturuyor. Müdürlük Ocak ayında yaptığı açıklamada, "Gaz üretiminin önümüzdeki dört ila beş yıl boyunca 2022 civarında kalacağı tahmin ediliyor" dedi.

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Norveç'in petrol ve enerji bakanlığı yaptığı açıklamada, lisans sahiplerine ülkenin "lisans süresinin sonunda ülkelerine geri dönüş hakkından yararlanmak" istediğini bildirmeleri için bildirimde bulunduğunu ve "merkezinin tamamen devlet mülkiyetini istediğini" sözlerine ekledi. Norveç gaz taşıma sisteminin parçaları.”

ŞU ANDA YARI ÖZEL SEKTÖRDE

Norveç'in gaz boru hattı ağı şu anda, bölgedeki açık deniz petrol ve gaz üreticilerinin onlarca yıllık ortaklığı aracılığıyla Gassled'e ait.

Norveç, her ikisi de Gassled'de hisseye sahip olan devlet tarafından işletilen Petoro ve Equinor aracılığıyla Gassled'de halihazırda yüzde 46,7 hisseye sahip.