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Gündem Nilhan Osmanoğlu’ndan Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı!
Gündem

Nilhan Osmanoğlu’ndan Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı!

Sultan Abdulhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 15:26:00 -
Nilhan Osmanoğlu’ndan Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı!

YENİ AKİT  ANKARA

Sultan Abdulhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Osmanoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Suç onları bu ruhsuz eğitim hayatında yarış atı gibi koşturan sistemde. Her gün ekran önünde gördükleri gündüz kuşağı tadında ki siyasi münakaşalarda. Ne verdik ki ne istiyoruz bu nesilden! Geç olmadan, en azından Görgü kuralları; adabı muaşeret müfredata dahil edilmelidir” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Kunta Kinte

Kim bu arkadaş?

Zülkarneyn

Titrini kullanarak kendini göstermeye çalışması çok yanlış. Bu millet Atalarını sever ancak soy ve sınıf ayrılığını, üst ve altlığı asla kabul etmez. Hiç kimse Türk milletini başka milletlerle karıştırmasın.
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