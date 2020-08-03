Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 43 bin 841'e yükseldi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 43 bin 841'e çıktı.



Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, ülkede şimdiye kadar 286 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.



Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 304 artarak 43 bin 841'e yükseldi.



Son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 888 oldu. İyileşen hasta sayısı da 20 bin 308'e ulaştı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 961 bini aştı, 20 bin 350 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 511 bini geçerken bu ülkeyi 94 bin 483 vakayla Mısır, 43 bin 841 vakayla Nijerya izledi.



Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.





