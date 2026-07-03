  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Din düşmanlığı yaparken sobelendiler! Tavır Gazetesi’ndeki sahtekarlara yapay zeka cevabı 24 ülkeden izlemeye gelenler hayran kaldı Hava tehditlerine Tolga vuruşu Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 31 gözaltı var Kardeş ülkede korkunç kaza! Yolcu otobüsü çukura düştü! 40 ölü Bakan Şimşek'ten cari açık öngörüsü Öykündüğü babası örgütten hapis yatmış Sivas’ta acıdan rant devşirmeye kalkınca, kovuldu! ‘Özel’ provokatöre fırsat vermediler Emekli ve memur maaşları belli oldu! İşte zamlı rakamlar İmamoğlu ve çetesi savunma yapamayınca yine provoke etti! Mahkemede soytarılık Herkes merakla bekliyordu! Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Gündem Kiraz yedikten sonra vefat etti! Korkunç ihtimal
Gündem

Kiraz yedikten sonra vefat etti! Korkunç ihtimal

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kiraz yedikten sonra vefat etti! Korkunç ihtimal

Kastamonu'da kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kişi öldü, eşinin tedavisi sürüyor. Çiftin kiraz yediği ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri üzerinde duruluyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti, eşinin tedavisi devam ediyor.

İlçeye bağlı Karabey köyünde yaşayan 63 yaşındaki Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, 1 Temmuz Çarşamba günü kiraz yedikten sonra evlerinde rahatsızlandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla götürüldükleri Tosya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından çift, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

 

Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin, yaşamını yitirdi. Rahime Derin'in tedavisi ise sürüyor.

Derin çiftinin kiraz yediği ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri üzerinde duruluyor.

Doğum gününde hayatını kaybetti, nikah günü defnedildi
Doğum gününde hayatını kaybetti, nikah günü defnedildi

Yerel

Doğum gününde hayatını kaybetti, nikah günü defnedildi

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 16 kişi hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 16 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 16 kişi hayatını kaybetti

Kız kardeşinin ölüm haberini aldı, hayatını kaybetti! İki kardeş yan yana defnedildi
Kız kardeşinin ölüm haberini aldı, hayatını kaybetti! İki kardeş yan yana defnedildi

Yaşam

Kız kardeşinin ölüm haberini aldı, hayatını kaybetti! İki kardeş yan yana defnedildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşanan bu acı olay beni derinden üzdü. Kiraz yediği ağacın tarımsal ilaçla püskürtülmesi, ne yazık ki Ahmet Derin'i kaybettiğimiz bu trajik olaya sebep olmuş olabilir. Allah rahmet eylesin, Rahime Derin'e şifa versin. Ülkemizde tarım ürünlerinde güvenliğe dikkat edilmezse böyle acı olaylar yaşanmaya devam edebilir. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği öncelikli olmalı, gerekli kontroller yapılmalı ve bu tür olayların önüne geçilmelidir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23