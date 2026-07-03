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Dünya Suriye’de sıcak saatler! Faciadan dönüldü
Dünya

Suriye’de sıcak saatler! Faciadan dönüldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Suriye’de sıcak saatler! Faciadan dönüldü

Suriye’de bombalı saldırı girişiminin önlendiği açıklandı. Bomba imha ekiplerinin başkent Şam kırsalında patlayıcı yüklü bir otobüsteki bombayı etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Suriye’nin başkenti Şam’ın kırsal bölgesinde yer alan el Vurud Mahallesi'nde, bir yolcu otobüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu el İhbariye'nin haberine göre, Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanlığı ekipleri, el Vurud Mahallesi'nde seyir halindeki bir otobüste patlayıcı düzenek bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

 

Haberde, bölgeye sevk edilen bomba imha ekiplerinin titiz çalışması sonucu otobüsteki patlayıcı düzeneğin infilak ettirilmeden etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Dün öğle saatlerinde başkent Şam’ın Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki kafede bombalı terör saldırısı düzenlenmiş 10 kişi ölmüş, 21 kişi de yaralanmıştı.

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