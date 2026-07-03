Soytarı tutuklandı, Berna aklını kaçırdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı

İstanbul Harbiye’deki gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay ettiği sözleri ile dini değerlerimizi aşağılayan gösterisi büyük tepki çeken sözde komedyen Deniz Göktaş, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAHNEDE KUR'AN-I KERİM İLE ALAY ETTİ

Deniz Göktaş, Harbiye'de izleyicilerle buluşturduğu 'Ölü Deniz' isimli şovunda Kur’an-ı Kerim’i kast ederek "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, favorim. Bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." şeklinde toplumun kutsallarına karşı aşağılık bir dil kullanmıştı.

KENAN EVREN'İ ARAYACAK SEVİYEDEYMİŞ!

Göktaş’ın tutuklanması CHP borazanı Berna Laçin’i çok kızdırdı. Laçin sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak “Gelen gideni aratır derler de Kenan Evren'i arayacak seviyeye gelmesek iyiydi!” şeklinde bir paylaşım yaptı. Laçin’in paylaşımına kısa sürede tepki yağdı. Kullanıcıların Laçin’e tepki gösterdiği yorumlardan bazıları şöyle:

CEHENNEMİN DİBİNE KADAR YOLUN VAR