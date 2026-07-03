Soytarı tutuklandı, Berna aklını kaçırdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mizah adı altında Yüce Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim ile alay ettiği gösterisi sonrası açılan soruşturmada tutuklanan komedyen bozuntusu Deniz Göktaş’ın cezaevine gönderilmesi Berna Laçin’i kudurttu. Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gelen gideni aratır derler de Kenan Evren'i arayacak seviyeye gelmesek iyiydi!” sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. Laçin’in paylaşımının altına tepki yağdı.
İstanbul Harbiye’deki gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay ettiği sözleri ile dini değerlerimizi aşağılayan gösterisi büyük tepki çeken sözde komedyen Deniz Göktaş, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SAHNEDE KUR'AN-I KERİM İLE ALAY ETTİ
Deniz Göktaş, Harbiye'de izleyicilerle buluşturduğu 'Ölü Deniz' isimli şovunda Kur’an-ı Kerim’i kast ederek "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, favorim. Bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." şeklinde toplumun kutsallarına karşı aşağılık bir dil kullanmıştı.
KENAN EVREN'İ ARAYACAK SEVİYEDEYMİŞ!
Göktaş’ın tutuklanması CHP borazanı Berna Laçin’i çok kızdırdı. Laçin sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak “Gelen gideni aratır derler de Kenan Evren'i arayacak seviyeye gelmesek iyiydi!” şeklinde bir paylaşım yaptı. Laçin’in paylaşımına kısa sürede tepki yağdı. Kullanıcıların Laçin’e tepki gösterdiği yorumlardan bazıları şöyle:
CEHENNEMİN DİBİNE KADAR YOLUN VAR
- Cehennemin dibine kadar yolunuz var.! Kenan Evren ha haklısın aslında sizin hakkınızdan öyle biri denk gelir. Tayyip Erdoğan’ı mumla arayacaksınız! Hadsizlere had, edepsizlere arsızlara edep ar bildirecek biri..!
- Kimse mizah adı altında milletin kutsalı ile alay edemez. Evren zamanında da daha sonra da bir çok büyük sanatçı geldi geçti! Hiçbiri dini değerlerle, milleti bir arada tutan değerlerimizle alay etmedi. Sırf muhalif diye sahip çıkmayın bu hadsiz herife.
- Keşke Kenan Evren ayarında olsaydı, (hırsızlar, sapkın belediye başkanları, rüşvetçiler, ihaleye fesat karıştıranlar) şimdi ipin ucunda sallanıyordu! Sende sessiz sedasız, çıt çıkarmadan olan biteni izliyor olurdun!
- Haddini aşma Kenan evren gibi olsaydı Erdoğan, başınızı camdan çıkarıp eleştiremezdiniz bile!
- Kenan Evren'i aratacak seviyeye geleceğiz ve sen böyle saçmalayacaksın öyle mi? Sizin derdinizi biliyoruz. Ulan Tayyip Erdoğan ile yaşlandınız ya. Bu acı size yeter!