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Dünya Nijerya'da düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 13 kişi kaçırıldı
Dünya

Nijerya'da düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 13 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneybatısındaki Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi kaçırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 08:59:00 -
Nijerya'da düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 13 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneybatısındaki Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi kaçırıldı.

Mamman Suka Bölge Başkanı Alhaji Aminu Aya, yerel basına yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin Sokoto eyaletine bağlı Mamman Suka bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Aya, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydederek, 13 kişinin de kaçırıldığını ifade etti.

Olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Aya, kurtarma çalışmaları başlatıldığını söyledi.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

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