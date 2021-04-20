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Spor Nihat Özdemir İsmail Küçükkaya'ya konuştu! Avrupa Süper Ligi'ne katılmaları halinde…
Spor

Nihat Özdemir İsmail Küçükkaya'ya konuştu! Avrupa Süper Ligi'ne katılmaları halinde…

FOX TV’de İsmail Küçükkaya'ya ile görüşen TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türk takımlarından herhangi birinin Avrupa Süper Ligi'ne katılması halinde yaptırım uygulanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 11:17:00 -
Nihat Özdemir İsmail Küçükkaya'ya konuştu! Avrupa Süper Ligi'ne katılmaları halinde…

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 12 Avrupa kulübü tarafından kurulan Avrupa Süper Ligi projesine karşı çıktı. FOX'tan İsmail Küçükkaya'ya konuşan Nihat Özdemir, "Biz Türkiye olarak yekvücut UEFA'nın yanındayız, futbolun kaosa dönmesini istemiyoruz." dedi.

Herhangi bir Türk takımının Süper Lig'e katılmayacağını söyleyen Özdemir, "Eğer bir takımımız bunu yaparsa biz de UEFA'nın o takıma yönelik yaptırımını uygularız." ifadelerini kullandı.

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