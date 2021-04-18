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Spor Nihat Özdemir: 1959 öncesi şampiyonluklar...
Spor

Nihat Özdemir: 1959 öncesi şampiyonluklar...

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1959 yılı öncesindeki şampiyonlukların başvurusu hakkında verilecek karara dair açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 14:24:00 -
Nihat Özdemir: 1959 öncesi şampiyonluklar...

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Azerbaycan'ın CBC Sport kanalına telefonla bağlanarak gündem hakkında açıklamlarda bulundu.

Nihat Özdemir, özellikle Fenerbahçe taraftarlarının merakla beklediği 1959 yılı öncesi şampiyonluklar hakkında gelen soruya "En kısa sürede açıklayacağız" yanıtını verdi.

Kendisine yöneltilen "1959 yılı öncesi şampiyonluklar hakkında son durum nedir?" sorusunu cevaplayan Nihat Özdemir, "Bu hukuksal bir konu. Şu anda bunu hukukçu arkadaşlarımızla inceliyoruz. Kulüplerimizin herhangi bir hakkının zayi olmamasını istiyoruz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda buna karar vereceğiz." dedi.

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Yorumlar

Standart dışı Statü

Düşme, çıkma olmayan ülke çapında olmayan UEFA kurallarına uymayan Ulusal olmayan bir Lig...!  
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Mehmet

Hukuksal diyor kendisi fenerbahçe yöneticiliği yapmış adam insanları salak zannediyo bu ülkede kanun olmadığı için herkes her şeyi yapar
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