Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: Yaralılar var

Patlamanın şiddetiyle çevre beldelerdeki evlerin camları sarsılırken, devasa tesis bir anda alevlere teslim oldu.

Fabrikadan yükselen dumanlar ve patlama sesleri bölgede büyük bir panik ve korku dalgasına yol açtı.

Çok Sayıda Yaralı Var: Ekipler Seferber Oldu

Korkunç patlamanın hemen ardından fabrika sahası adeta savaş alanına dönerken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye adeta ihbar yağdı. Olay yerine Niğde merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda tam donanımlı sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik ekibi sevk edildi. Patlamanın şiddetiyle yaralanan ve alevlerin arasında kalan talihsiz işçiler, kahraman itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla fabrikadan tahliye edildi.