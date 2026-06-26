  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mizah kılıfıyla Cumhurbaşkanı’na hakarete sert tepki! Şamil Tayyar: Densizliğin şaka ambalajıyla sunulmasının mizahla hiçbir ilgisi olamaz! Ağaç A.Ş’de yandaşa para var borca yok! Cemevindeki rezil provokasyona sert tepki! “Kürt Siyaseti bu ahlaksızlığa alet edilerek önümüzdeki on yılını da heder edecek!” Terör devleti İsrail rahat durmuyor İran’dan sert uyarı Şer ittifakı deşifre oldu Mafya 3 kuruşla yaptırıyor da Ekrem mi yapamayacak! Kağan bey satın alındığını ilan etti Daha dün Biden ile birlikte Erdoğan’ı alaşağı edeceklerdi! CHP’liler birden ABD ve NATO düşmanı kesildi! Rüvşet paraları Veli’de toplanmış! Kasa Ağbaba Barış Alper'in kaçırdığı pozisyon Azerbaycanlı spikeri çileden çıkardı Bakan Akın Gürlek duyurdu! 24 ilde yapılan operasyonlarda yüzlerce gözaltı var
Gündem Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: Yaralılar var
Gündem

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: Yaralılar var

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: Yaralılar var

Niğde'nin Bor ilçesinden gelen feci haber yürekleri ağza getirdi. Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, işçilerin mesaide olduğu esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle çok şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle çevre beldelerdeki evlerin camları sarsılırken, devasa tesis bir anda alevlere teslim oldu.

Fabrikadan yükselen dumanlar ve patlama sesleri bölgede büyük bir panik ve korku dalgasına yol açtı.

Çok Sayıda Yaralı Var: Ekipler Seferber Oldu

Korkunç patlamanın hemen ardından fabrika sahası adeta savaş alanına dönerken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye adeta ihbar yağdı. Olay yerine Niğde merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda tam donanımlı sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik ekibi sevk edildi. Patlamanın şiddetiyle yaralanan ve alevlerin arasında kalan talihsiz işçiler, kahraman itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla fabrikadan tahliye edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Bor ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ve yangın haberini derin üzüntüyle aldım. Bu tür hadiseler, milletimizin huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden olaylardır. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ifade ettiği gibi, ülkemizde terör ve suç odaklarına karşı sıfır tolerans anlayışıyla mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım yaralanan vatandaşlar en kısa sürede iyileşir. Bu tür kazaların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağına inanıyorum.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23