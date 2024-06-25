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Spor Nicolo Zaniolo’dan flaş açıklama! “Geri dönmek istiyorum"
Spor

Nicolo Zaniolo’dan flaş açıklama! “Geri dönmek istiyorum"

Yeniakit Publisher
2024-06-25 12:03:09 - 2024-06-25 12:03:08
Nicolo Zaniolo’dan flaş açıklama! "Geri dönmek istiyorum"

Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Nicolo Zaniolo, Serie A'da oynamak istediğini açıkladı.

Aston Villa ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo, geleceği ile ilgili açıklamada bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan yıldız, Serie A'ya geri dönmek istediğini söyledi.

"Galatasaray düşüncemi biliyor"

İtalya'dan Atalanta ve Fiorentina'nın kendisiyle ilgilendiği hatırlatılan 24 yaşındaki futbolcu, "Atalanta mı, Fiorentina mı? Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim." ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

"Zaniolo önemli oyuncularımızdan..."

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Zaniolo için şu sözleri kullanmıştı:
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"Zaniolo bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi ve şu aşamada da Galatasaray’ın oyuncusu. Kiralık olarak gittiği kulüpte opsiyon kullanılmadı ve kendisi şu an bizlerle beraber. Küçük bir sakatlığı var o sakatlığı atlattıktan sonra bizlerle beraber olacak. Önemli bir oyuncu, Premier Lig’de bir sezon geçirdi. Ona da ilgi duyan takımlar var. Galatasaray için en doğrusunu yapacağız. Gelen teklifler bizi tatmin eder ve oyuncunun mutlu olacağı şekilde olursa değerlendirilir." dedi.

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