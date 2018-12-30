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Netanyahu'ya soğuk duş! En yakın kurmayı kendi partisini kuruyor

Erken seçime gidecek Terör Devleti İsrail'de, başbakan Binyamin Netanyahu'nun önemli kurmaylarından olan Adalet Bakanı Ayalet Shaked, kendi partisini kurma kararı aldı.

30 Aralık 2018 Pazar 11:18
Netanyahu'ya soğuk duş! En yakın kurmayı kendi partisini kuruyor

Nisan ayında erken seçim kararı alan İsrail’de sıcak gelişmeler arka arkaya geliyor. Hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan Binyamin Netanyahu’nun en sağlam kurmaylarından biri olan ve halen ülkenin adalet bakanı olarak görev yapan Ayalet Shaked, kendi partisini kurma kararı aldı.

Yeni oluşum

Habayit Hayehudi isimli partiden ayrıldığını duyuran Shaked ile birlikte parti başkanı ve aynı zamanda Eğitim Bakanı olan Naftali Bennett’in de partinin kurucusu olarak yeni oluşumun temellerini atacağı açıklandı. Yeni partinin adının “Yeni Sağ” olacağı ifade edildi. Netanyahu kabinesindeki sert açıklamalarıyla başbakanı en çok memnun eden bakanlardan biri olan Shaked’in yeni partisi ile muhafazakar ve laik sağ seçmenden oy toplamayı hedeflediği belirtildi.

Netanyahu'dan henüz bir açıklama gelmedi

Partisi Likud ile tekrar başbakan olmayı amaçlayanBinyamin Netanyahu, eğitim bakanı ve adalet bakanının bu açıklamasına dair henüz bir yorum yapmadı. Fakat Likud, “Onlara oy vermek demek İsrail’de yeniden bir sağ hükümetin seçileceğini garantilemek demektir” açıklamasını yaptı. İsrail’de siyaset uzmanları Shaked ve Bennett’in yeni oluşumunun Likud’dan oy toplamayacağını aksine yakın zamanda Başbakan olmak için parti kuran eski genelkurmay başkanı Benny Gantz’tan oy alabileceğini öne sürdü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 11:18
  1. Terör Devleti İsrail
  2. Siyonist İsrail
  3. İsrail
  4. İsrail'de yeni parti kuruluyor
  5. Binyamin Netanyahu
  6. Netanyahu'ya şok
  7. İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked

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