Nefret dili kullanan şarkıcı Gülşen'e bir tepki daha

YENİ AKİT ANKARA

Sahnede İmam Hatip'lilere "sapık" diyen şarkıcı bozuntusu Gülşen'e tepkiler dinmek bilmiyor.

Çıplaklığı ve LGBTİ'li sapkınların kirli düşüncelerini halka empoze etmeye çalışan Gülşen göz altına alınırken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy' da sosyal medya hesabı üzerinden Gülşen'e tepki gösterdi.

Ersoy yaptığı paylaşımda, "Devletimizin güzide bir kurumunu, millî ve manevi değerlerimizle yetişmiş nesillerimizi hakaret yoluyla hedef alan sözler milletimizi incitmiş, vicdanlarımızı yaralamıştır. Toplumsal ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve tahammülsüzlüğe sevk eden bu zehirli dili kınıyoruz. Sanatçı sorumluluğu, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, tahammülsüzlüğe sevk eden bir dilden uzak durmayı gerektirir. Toplumsal barış ve huzuru tehdit etmek hiçbir zaman sanatçı kimliğiyle bağdaşmaz. Nefret diline karşı, sanatın evrensel dilini yüceltecek; toplumsal barış ve huzurumuzu her türlü bölücülüğe ve istismara karşı koruyacağız. Nefret diline inat, sevgi dili her daim galip gelecektir!" dedi.