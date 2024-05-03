Nedeni belli oldu! Erdoğan- Özel görüşmesinde boş koltuk detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesine dair ilk görüntülerde Erdoğan'ın sol tarafındaki koltuğun boş olduğu görüldü. Koltuğun boş olması sosyal medyada geniş yankı buldu.

Boş koltuğun kime ait olduğunu bilen var mı? Diye soruldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da kendine göre yorum yaptı. İşte onlardan bazıları.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

KOLTUK NEDEN BOŞTU?

Bu aslında bir standart bir oturma düzeni. Sayın Bahçeli'nin de Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de yaptığı görüşmelerde de aslında orada bir sandalye daha var. Ama orada ikili görüşme planı ön plana çıkar. Dolayısıyla o bir oturma düzenini ifade ediyor. Standart bir oturma düzeni aslında."

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