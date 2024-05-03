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Gündem Nedeni belli oldu! Erdoğan- Özel görüşmesinde boş koltuk detayı
Gündem

Nedeni belli oldu! Erdoğan- Özel görüşmesinde boş koltuk detayı

Yeniakit Publisher
2024-05-03 14:53:00 - 2024-05-03 14:53:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Erdoğan ile Özel'in görüşmesine AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da katıldı. Erdoğan’ın solundaki koltuğun boş olması ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesine dair ilk görüntülerde Erdoğan'ın sol tarafındaki koltuğun boş olduğu görüldü. Koltuğun boş olması sosyal medyada geniş yankı buldu.

Boş koltuğun kime ait olduğunu bilen var mı? Diye soruldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da kendine göre yorum yaptı. İşte onlardan bazıları.


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KOLTUK NEDEN BOŞTU?

Bu aslında bir standart bir oturma düzeni. Sayın Bahçeli'nin de Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de yaptığı görüşmelerde de aslında orada bir sandalye daha var. Ama orada ikili görüşme planı ön plana çıkar. Dolayısıyla o bir oturma düzenini ifade ediyor. Standart bir oturma düzeni aslında."

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