Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne yüzlerce personel alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar sadece tek bir pozisyon için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaktır. Adaylar ONLİNE başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sisteme yükledikleri belgeleri Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına T.C. Kimlik numarasını da belirterek ŞAHSEN veya NOTERDEN ONAYLI VEKÂLET ile getirecektir. ONLİNE ve ŞAHSEN veya NOTERDEN ONAYLI VEKÂLET ile başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları KESİNLİKLE kabul edilmeyecektir.

6/2/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 8/2/2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen OHAL Kararı gereğince Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ikamet eden adayların ONLİNE başvuruları yeterli olacaktır. Bu 10 ilde ikamet eden ve ONLİNE başvuru yapan adayların sisteme yükledikleri belgeleri şahsen veya noterden onaylı vekâlet ile teslim etme şartı bulunmamaktadır.

Koruma ve güvenlik görevlisi (2023-R01, 2023-R-02 ve 2023-R-03 nolu ilanlar) pozisyonuna başvuruda bulunan adaylar için 5188 sayılı Kanunun 14. maddesi gereği yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmamaktadır.

Başvurular 27.2.2023 tarihinden itibaren 15 gün süre ile yapılabilecek.

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